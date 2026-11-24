Mauro Icardi volvió a dejar en claro que no esconde su historia de amor con la China Suárez. Mientras disfrutan de unos días de descanso juntos en Uruguay, el delantero compartió en redes sociales una fotografía de la actriz que no tardó en despertar repercusión.

La postal en el campo y la frase de Mauro Icardi que llamó la atención



En la imagen publicada por el futbolista, la ex Casi Ángeles posa de espaldas y en bikini, rodeada de árboles y abundante vegetación, en un entorno campestre. Sin embargo, el foco de la publicación estuvo puesto en la frase con la que Icardi acompañó la foto: “Belleza salvaje”.

Reacciones en redes y la respuesta discreta de la actriz



La dedicatoria encendió rápidamente los comentarios de los usuarios, que celebraron la escena y la actitud de Icardi al presumir a su pareja: “Él presumiendo a su potra”; “Miren las dedicatorias de Mauro foto por foto para la China: ‘Belleza salvaje’. Más enamorados y felices que nunca disfrutando del campo en Uruguay. ¡Hermosos!”.

Por su parte, la China Suárez optó por un perfil más bajo en público: no dejó ningún comentario escrito en el posteo, pero sí respondió con un like para sumarse al guiño romántico de su pareja.

El verdadero motivo del viaje de la China Suárez y Mauro Icardi a Uruguay



Si bien las postales que compartieron en redes parecían mostrar una escapada exclusivamente de pareja, el traslado al país vecino tuvo un propósito puntual: ambos cruzaron el Río de la Plata para participar del casamiento de la diseñadora Natalia Antolín —amiga muy cercana de la actriz— y su esposo, Ever Miguez Schettini.

La reunión tuvo lugar al aire libre en Carmelo y se prolongó desde la tarde hasta la noche. Fue la propia actriz quien reveló el trasfondo de la visita al publicar una historia en Instagram acompañada por la leyenda “Celebrando a nuestros amigos”.





Durante su paso por Campo de Magnolias, la chacra que Antolín posee en la zona, los presentes disfrutaron de la piscina, los parques y el contacto con los caballos, llegando incluso a pasear por la propiedad en un carrito de golf en un clima distendido y de cercanía.

De este modo, combinando el festejo junto a su círculo íntimo con el descanso lejos de la rutina, la actriz y el delantero sumaron nuevos recuerdos a su relación.

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