La disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó otro episodio en los tribunales y volvió a poner en discusión las obligaciones del futbolista con sus hijas. Según trascendió en las últimas horas, el delantero habría sido denunciado nuevamente por no cumplir con el pago de la cuota alimentaria y mantener una deuda vinculada a la cobertura médica de las menores.

La información fue revelada por Pía Shaw en Sálvese quien pueda (América TV), donde contó que se comunicó directamente con Diego Storto, abogado de la conductora, para conocer los detalles de la nueva presentación. De acuerdo con lo que habría informado el letrado, el reclamo contempla tanto la falta de asistencia económica como la ausencia de pagos de la obra social durante un extenso período.

Durante el programa también analizaron las posibles consecuencias legales de la situación y las responsabilidades que tiene Icardi como padre, más allá de los conflictos personales que mantiene con su expareja. Yanina Latorre fue una de las primeras en expresar su postura y cuestionó que las diferencias entre ambos puedan interferir en el cumplimiento de esas obligaciones.

El reclamo por la manutención



Al brindar detalles sobre la denuncia, Pía Shaw explicó: "La noticia de último momento, otra vez la tiene como protagonistas a Wanda Nara y a Mauro Icardi. Me comuniqué con el abogado Diego Storto y presentan nuevamente un incumplimiento por deberes de asistencia familiar. Una nueva denuncia para Mauro Icardi por la falta de pago de alimentos, por un año sin pagar la obra social y muchos meses sin pagar nada de alimentos", reveló Pía al dar a conocer la noticia.

Luego, Yanina Latorre hizo hincapié en el aspecto penal de la presentación y diferenció el reclamo económico de las cuestiones vinculadas al régimen de comunicación con las menores. "Y esto ya es penal, porque Storto es penalista, no es familia. Yo no sé cuándo va a terminar esto. Icardi quiere ver a las hijas, pero la cuota alimentaria la tenés que pagar sí o sí. Es un derecho adquirido y corresponde", sostuvo.

Por su parte, Salwe también intervino en el debate y planteó que el dinero reclamado tiene como finalidad garantizar el bienestar de las chicas, independientemente de la relación que exista entre sus padres. "La plata no es para Wanda, es para las hijas en todo caso", señaló.

En ese contexto, los integrantes del ciclo también hicieron referencia a la situación económica de la empresaria y al esfuerzo que estaría realizando para hacerse cargo de los gastos de sus hijas. "Y aparte se mantiene entre ambos. Y de hecho es millonaria, pero la está manteniendo sola", agregaron.

Así, el enfrentamiento judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma un nuevo capítulo, esta vez con el foco puesto en la asistencia económica y la cobertura médica de sus hijas. Mientras el conflicto entre ambos continúa sin encontrar una resolución, la nueva denuncia vuelve a poner bajo la lupa las responsabilidades parentales del futbolista.

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