El regreso de Marcos Camino Jr. a los escenarios junto a Los Palmeras estuvo atravesado por un profundo significado personal. Después de la muerte de su padre, Marcos Camino, el músico volvió a compartir una presentación con la histórica banda de cumbia santafesina durante un recital en La Plata.

En diálogo con Teleshow, el artista reconoció que se trató de una experiencia movilizante, marcada por el desafío de retomar la actividad después de una pérdida tan importante. “Fue especial por una cuestión de volver al escenario luego de lo que pasó”, expresó al recordar cómo vivió ese momento.

Aunque ya había tenido que presentarse en Las Lomitas el mismo día en que recibió la noticia del fallecimiento, explicó que esta vez pudo afrontar el encuentro con el público de otra manera. “En La Plata por ahí lo hice con más entereza. Estaba más armado”, señaló. Además, destacó el acompañamiento que recibió durante el espectáculo, en el que utilizó el acordeón que perteneció a su padre.

El legado que Marcos Camino dejó en la banda



Marcos Camino murió el 10 de noviembre, a los 76 años, en Santa Fe. El histórico acordeonista y fundador de Los Palmeras se había alejado de los escenarios en febrero, dejando una huella imborrable en la historia de la música popular argentina.

Durante su regreso, Camino Jr. sintió especialmente cerca el afecto de quienes acompañaron a la agrupación en este difícil momento. “Sentí mucho cariño, mucho apoyo, mucha empatía por lo que ha sucedido”, manifestó sobre la respuesta del público.

Más allá de su ausencia física, el músico aseguró que la figura de su padre continúa presente en cada actividad cotidiana de Los Palmeras. “Yo siento todo el tiempo que está en el trabajo, en el estudio, en el colectivo, porque realmente mi papá vivía para su conjunto”, sostuvo.

Por último, dejó una reflexión sobre cómo el recuerdo y las enseñanzas del histórico referente siguen guiando los pasos de la banda. “Hasta cuando no está físicamente, nos limpiamos los zapatos pensando en qué nos diría él”, concluyó.

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