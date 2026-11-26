Cecilia Calafell compartió una foto en bikini junto a la pileta durante una jornada de sol con sus mascotas y acompañó el posteo con la frase "La que puede, puede", lo que generó comentarios y una réplica inmediata de Pablo Lescano.

El líder de Damas Gratis respondió desde sus historias de Instagram con un escueto "En 5 llego", mientras los seguidores vinculaban el mensaje de ella con la agenda laboral del cantante.

El posteo en redes y la réplica del cantante



En su cuenta de Instagram, donde supera los 42 mil seguidores, Calafell suele mostrar escenas cotidianas, entrenamientos, viajes y encuentros familiares, además de responder dudas de quienes siguen al músico.

La breve respuesta de Lescano dio pie a reacciones en redes sociales en torno a la complicidad de la pareja, en medio de una dinámica habitual de posteos y comentarios compartidos.





Una historia con idas y vueltas y vida familiar



Calafell y Lescano llevan más de dos décadas de vínculo y tienen dos hijos en común, Tomás y Mara y atravesaron una separación que fuera confirmada a fines de abril de 2026 y una reconciliación exhibida en redes casi dos meses después.

El entorno familiar también incluye a los demás hijos del cantante (Bianca, madre de su nieto Simón, y Brian) y a las postales compartidas en fechas y celebraciones familiares.

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