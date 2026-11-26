



Anuel AA se prepara para reencontrarse con sus seguidores argentinos con una serie de presentaciones que marcarán su regreso al país. El artista puertorriqueño ofrecerá tres conciertos en Tecnópolis Outdoor, donde se presentará el 3, 5 y 6 de diciembre con toda la potencia de su música en vivo.

La visita tendrá un condimento especial: llegará apenas unos días después de estrenar un proyecto discográfico que genera grandes expectativas entre los fanáticos del género urbano. Se trata de una nueva etapa para uno de los nombres que ayudó a consolidar el trap latino a nivel internacional.

El público podrá disfrutar de algunas de las canciones más reconocidas de su carrera, en una propuesta que combinará sus clásicos con los lanzamientos más recientes y el material de su próximo álbum.

El nuevo disco de Anuel AA



El regreso a Buenos Aires coincidirá con un momento importante para el músico. Este miércoles 26 de noviembre, día en que celebra su cumpleaños, Anuel lanzará Real Hasta La Muerte II (RHLM2), la continuación de un trabajo fundamental en su recorrido artístico.

Como anticipo de este estreno, el cantante ya presentó dos sencillos que permiten conocer parte de la identidad musical de esta producción: “Las Más Bonitas Son P#tas” y “TOCO EL T#TITO CON MI GL*CK”, su lanzamiento más reciente, que ya se encuentra disponible en las plataformas digitales.

El álbum también contará con una importante lista de invitados de la escena urbana. Entre las colaboraciones confirmadas aparecen Fuerza Regida, Wisin, Blessd, De La Rose, Roa y Chris Jedi, además de la participación de destacados productores internacionales.

Con una carrera marcada por éxitos y una influencia decisiva en la expansión del trap latino, Anuel AA buscará trasladar toda esa trayectoria al escenario argentino. Sus tres presentaciones en Tecnópolis serán una oportunidad para escuchar en directo tanto las canciones que lo convirtieron en una figura internacional como las novedades de su próximo lanzamiento.

Así, el artista volverá a encontrarse con sus fanáticos locales en una serie de conciertos que combinarán nostalgia, estrenos y el comienzo de una nueva etapa musical.

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