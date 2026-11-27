La situación legal de Callejero Fino atravesó un giro clave en las últimas horas luego de que el fiscal de la causa solicitara elevar el expediente a juicio oral. El referente del RKT enfrenta cargos por haber llevado un arma de fuego sin permiso legal.

La causa se tramita en el ámbito judicial de San Isidro. Hoy el cantante cumple arresto domiciliario, una medida dispuesta en su momento por una jueza de esa jurisdicción pese a que contaba con antecedentes penales computables.

Distinto rumbo para el primo de Callejero Fino



En el mismo dictamen en el que pidió que el artista vaya a juicio oral, el representante del Ministerio Público Fiscal marcó una postura diferente para su primo: había estado bajo investigación durante la instrucción, pero tras evaluar la prueba reunida, la fiscalía concluyó que faltan elementos para acusarlo y pidió su sobreseimiento.

De esta manera, queda ahora en manos del juzgado correspondiente analizar lo resuelto y definir si el músico será juzgado en instancia oral por portación ilegal.





Prisión domiciliaria y polémica: Callejero Fino reunió a más de 100 personas para grabar un videoclip



La publicación de un videoclip protagonizado por Callejero Fino desató críticas en redes sociales luego de que se viera al artista convocar a más de 100 personas en la vivienda donde cumple arresto domiciliario. En el clip también participa La Joaqui.

Frente a la repercusión, su abogado, Diego Storto, salió al cruce en diálogo con C5N y respaldó el rodaje, sosteniendo que el músico respetó las condiciones impuestas por la Justicia. “Yo estoy contento con las imágenes. Callejero Fino está haciendo música, que es lo que él hace. Está trabajando en su estudio. No hizo nada que no esté bien, al contrario, está trabajando. Salió de la cárcel, está en su casa, está generando trabajo. De él viven un montón de familias”, sostuvo.





Asimismo, el defensor remarcó que durante la filmación no hubo presencia de alcohol ni armas, y subrayó: “Él está generando dinero en su casa, lo cual no está prohibido”. En esa línea, detalló las obligaciones que rigen sobre su representado: “No puede irse de su casa, no puede consumir alcohol ni cometer delitos”.

Para Storto, el cantante muestra una actitud responsable frente al proceso que atraviesa. “Él reconoció su error y lo está pagando. Ahora quiere seguir creciendo”, afirmó.

Por último, anticipó que pedirán permiso para realizar un evento solidario y gestionar una autorización que le permita regresar a los escenarios en vivo. “Las cárceles no resocializan”, agregó.

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