El encuentro entre Benjamín Vicuña y la China Suárez en Uruguay volvió a poner bajo la lupa la relación que mantienen después de su separación. Ambos participaron el fin de semana del cumpleaños de Natalia Antolín y Ever Miguez, pero, más allá de la coincidencia, surgieron nuevos detalles sobre el vínculo entre los actores y las preocupaciones que tendría el chileno respecto de sus hijos.

La información fue desarrollada en DDM, donde los panelistas compartieron datos sobre la comunicación entre los ex y las situaciones que habrían generado inquietud en el entorno familiar. En primer lugar, Guido Záffora sostuvo que actualmente la relación entre ambos estaría completamente distante y que no existiría comunicación directa. Según sus palabras, entre ellos "no hablan y están bloqueados".

El periodista también señaló que el actor todavía tendría presente el fuerte episodio que se produjo cuando la China publicó un mensaje en el que lo calificó como "el padre del año" y lo cuestionó por una supuesta adicción.

En cuanto a la crianza de Magnolia y Amancio, Záffora explicó cuál sería una de las principales inquietudes del chileno: "Benjamín está muy atento a las situaciones que suceden dentro de la Casa de los Sueños". Y agregó: "No quiere que sus hijos sean parte de eso".





La preocupación de Benjamín Vicuña por sus hijos y el supuesto mensaje de la China Suárez



Por su parte, Santiago Riva Roy sumó otro dato relacionado con el video del enfrentamiento entre Wanda Nara y la actriz. Según explicó, una de las frases de la empresaria habría generado preocupación por la situación de los chicos.

"Generó preocupación cuando Wanda le dijo a la China, en el video, que si sus ex supieran las situaciones que viven sus hijos, lo judicializarían", relató el panelista.

Además, hizo referencia a supuestas conversaciones que Vicuña habría mantenido con Wanda Nara y Ana Rosenfeld, vinculadas a Mauro Icardi y a determinadas actitudes que el actor habría observado en sus hijos. "Vicuña en su momento habló con Ana Rosenfeld y Wanda sobre Mauro. La data que tengo es que Benjamín siente que los nenes cambiaron sus formas. Siente que están maleducados y a él le cuesta ubicarlos", aseguró.

Pero hubo otro detalle que llamó la atención durante el programa. Riva Roy también reveló una supuesta advertencia que la China le habría hecho a su expareja en relación con la empresaria: "Lo amenazó diciendo que si hablaba con Wanda lo iba a hacer mier…".





Qué dijo Benjamín Vicuña sobre su encuentro con la China Suárez en Uruguay



Luego de que trascendieran los detalles de la reunión, Benjamín Vicuña también se refirió públicamente a la fiesta en la que coincidió con su expareja y Mauro Icardi. En una entrevista con Desayuno Americano (América TV), explicó los motivos de su presencia y cómo transitó ese momento.

“Se habló de un casamiento, pero era un cumpleaños de amigos, Naty y Ever. Son amigos que quiero mucho, de muchos años. Fue una fiesta preciosa y los protagonistas son ellos, no voy a hablar de otra cosa. Fui a darles un abrazo a mis amigos”, explicó.

Consultado sobre si le había resultado incómodo compartir el evento con la actriz, el intérprete intentó restarle importancia a la situación y destacó el vínculo que mantiene con los anfitriones.

“Es un lugar muy especial, muy bonito. Son amigos que quiero mucho... y nunca va a ser incómodo estar en el cumpleaños de amigos que uno quiere tanto. Somos adultos”, respondió.

También le preguntaron si durante la celebración había tenido alguna conversación con la China sobre Magnolia y Amancio, los dos hijos que tienen en común. Sin dar detalles, fue contundente: “Esas cosas se hablan en privado”.

Finalmente, Vicuña habló sobre su decisión de continuar viviendo en la Argentina, pese a los compromisos y vínculos que mantiene con Chile.

“El tiempo acomoda algunas cosas. Estar en Argentina no es ningún esfuerzo, es lo que corresponde, con mis hijos, con mis cosas. En Chile me dicen ‘tenés que estar acá’. Pero acá tengo lo más importante, que son mis hijos”, concluyó.





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