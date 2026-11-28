Javier Lozano murió a los 66 años y el ambiente periodístico recibió la noticia con conmoción. Colegas y compañeros de trabajo de las últimas cuatro décadas entre TN y El Trece expresaron su despedida.

Su compañero Sergio Lapegüe escribió un extenso posteo para darle el último adiós:

"Fuiste el primero que me recibió en Telenoche. Me dijiste:”Lapegüe pasa”. Me presentaste a todos. Eras el productor ejecutivo del noticiero más exitoso. Pero vos querías estar en la calle. Vos querías ser movilero. Y claro que lo fuiste. Y de los mejores. Nos hicimos amigos desde el primer dia. Los dos del sur. Volvíamos juntos al final del noti. Hablábamos de la vida. Un día la viste a Bochi desde el auto con una panza enorme, me dijiste ojo que tiene ahora. Y así fue. A las pocas horas nacía Mica. Y al otro día te acercaste a saludar a los papás primerizos. Fue tan fuerte nuestra amistad que te elegimos como padrino de Franco Elvis. Y la vida pasó y me acompañaste cuando robaron a mi papá y le rompieron la cabeza con un palo, era de madrugada y fuimos al hospital. Y tantas cosas más que quedarán por siempre en mi memoria. Y en el de nuestras familias. Hicimos radio para divertirnos. Nunca te enojabas. No te importaban los chimentos. Siempre optimista. Estuvimos muy juntos hasta tu último día. La peleaste como un león. Como buen Pincha. Siempre con tu fino humor. Fuiste una pluma exquisita. De los mejores . Formamos un grupo al que lo llamamos amigos. Y los amigos estamos para recordarte siempre. Te extraño. Te quiero mucho como te dije la última vez, hace pocas horas. Fue nuestra última palabra. Chau Zabiola, Chau cabeza!!! Hoy murió un amigo, hoy nos dejó Javier Lozano. Hoy es un día muy triste. se fue el tipo más humilde del planeta".

Minutouno.