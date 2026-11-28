Darío Lopilato sorprendió al revelar una anécdota desconocida que tiene como protagonista a Mario Pergolini y que ocurrió en un escenario tan particular como La Bombonera. Durante su visita a "Otro día perdido", el programa que conduce el periodista en El Trece, el actor recordó cómo el conductor lo ayudó a salir de una situación comprometida durante un Superclásico entre Boca y River.

Todo comenzó cuando Pergolini hizo referencia a una historia que compartían y le dio pie al invitado para reconstruir lo sucedido. "Mario es el famoso que me lo he cruzado tantas veces, casi como a un familiar. Y en lugares rarísimos. Lavadero de auto, cafetería, carpintería...", contó Lopilato entre risas.

Sin embargo, uno de esos encuentros fue bastante más particular que los demás. El actor, reconocido hincha de River, había conseguido asistir a un partido frente a Boca en La Bombonera, en una época en la que ya no había público visitante en los estadios argentinos. "Un día estaban jugando Boca-River en cancha de Boca. Hace años ya que no vienen visitantes a las canchas y en un Boca-River... Menos que menos. Hay que estar muy loco para ser de un hincha de River reconocido", recordó Pergolini al contextualizar el episodio.

Consciente de que podía quedar expuesto entre los simpatizantes del Xeneize, Lopilato había tomado algunas precauciones para pasar inadvertido. "Fui con gorrita, anteojos...", explicó sobre el particular disfraz que había elegido para disfrutar del encuentro sin llamar la atención.

El actor había llegado gracias a la invitación de un amigo en común y, durante el partido, se produjo un momento que terminó siendo determinante. Después de un gol de cabeza de Funes Mori, Lopilato se encontró inesperadamente con Pergolini en uno de los pasillos del estadio.

"Entonces, en el pasillo, aquí me lo cruzo... Y encima, esos ojos azules me miran...", relató el actor, mientras el conductor y los demás presentes reconstruían la situación. Fue allí donde Pergolini intervino para ayudarlo a mantener un perfil bajo y evitar que su condición de hincha de River pudiera generarle un problema en territorio xeneize. La historia provocó risas en el estudio y permitió conocer una faceta desconocida de la relación entre ambos, que se habían cruzado en numerosas oportunidades fuera de los ámbitos habituales de la televisión.

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