Luis Ventura llevó tranquilidad sobre su estado de salud luego de ser internado de urgencia por una descompensación que sufrió cuando se dirigía al aeropuerto internacional de Ezeiza. El periodista tenía previsto viajar a Miami para participar de la entrega de los Martín Fierro Latino, pero el episodio obligó a suspender sus planes y recibir atención médica.

El presidente de APTRA fue trasladado al Sanatorio de la Trinidad de Quilmes, donde quedó bajo observación. En diálogo con TN Show, contó que llegó a la guardia con valores de presión arterial muy elevados: "Tenía 20-11", reveló sobre el momento de su ingreso.

Con el correr de las horas, su cuadro comenzó a mejorar gracias a la atención de los profesionales. Primero consiguió bajar sus valores de presión a 14-8 y luego compartió una nueva actualización que llevó tranquilidad: "Recién me estabilizaron a 11-7". La descompensación ocurrió el viernes 27 de noviembre, cuando viajaba junto a su amigo y colega Daniel Gómez Rinaldi rumbo a Ezeiza. El episodio interrumpió el traslado y terminó con el periodista en el centro médico, donde continúa realizándose controles.

Cuánto tiempo seguirá internado Luis Ventura

Mientras Ventura permanece bajo supervisión médica, Alicia Pedrelli, productora de Secretos Verdaderos, brindó detalles sobre su evolución durante una entrevista con LAM, por América. La mujer contó que pudo comunicarse con el periodista y anticipó que, al menos por el momento, no recibirá el alta. "Por lo menos hasta el lunes no va a salir", explicó al referirse a la decisión de los médicos de mantenerlo internado para controlar su evolución.

Además, Pedrelli reconstruyó cómo habían sido las horas previas al episodio y recordó que había notado a Ventura especialmente cansado durante la grabación de su programa. "Ya vino cansado, más temprano que nunca, cosa rarísima en Luis", relató. Según explicó, el periodista había comenzado su jornada laboral a las cinco de la mañana y todavía tenía varios compromisos por delante antes de emprender el viaje a Estados Unidos. "El cumplir con todo lo llevó a tener una descompensación", consideró.

La productora también hizo referencia al ritmo de trabajo que mantiene Ventura y a la dificultad que tiene para encontrar momentos de descanso. "No tiene horario de sueño. Por ahí me habla a la 1 de la mañana y a las 5 ya está saliendo para Canal 29", contó. "Le da importancia a todo por igual. Es un apasionado del trabajo y no mide esfuerzo para cumplir con todo", agregó sobre la personalidad del periodista.

Minutouno.com