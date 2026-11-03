Julieta Prandi rompió el silencio tras separarse de Emanuel Ortega y aclaró cómo fue la decisión





Después de seis años juntos, Julieta Prandi atraviesa una nueva etapa personal y retomó su lugar al frente de Sarasa, el ciclo radial de La 100. En ese contexto, la conductora habló con Intrusos y decidió ponerle un freno a algunas versiones sobre su separación de Emanuel Ortega, especialmente a los rumores que indicaban que él se habría enterado de la decisión a través de las redes sociales.

"Emanuel y yo sabemos lo que pasó. Lo único que voy a decir es que él no se enteró de mi decisión por redes sociales. Él sabía lo que estaba pasando y las decisiones que estaba teniendo", aseguró la actriz durante el móvil, en el que también se refirió al momento emocional que atraviesa.

Julieta Prandi habló del duelo y respondió a las repercusiones de la separación



Desde la puerta de la radio, Prandi describió cómo transita el final de una relación que tuvo un lugar importante en su vida. "Estoy como cualquier persona que se separa después de seis años de una relación importante donde vivimos de todo", expresó. Y agregó: "El duelo a todo el mundo le duele, así que estamos en eso".

En medio de ese proceso, destacó que el trabajo siempre fue un sostén en los momentos difíciles y que esta vez no será diferente: "Incluso en situaciones mucho peores que esta, mi trabajo me salvó. Esta no va a ser la excepción".





Por otra parte, la conductora fue consultada por la exposición que tuvo la ruptura y por los comentarios que aparecieron luego de conocerse la noticia, a pocos días de su casamiento. Frente a eso, dejó en claro que las opiniones externas no tienen peso en las decisiones de una pareja: "Creo que las parejas son de a dos, todo el resto es periferia".

También le preguntaron por el posteo de Juan Alberto Mateyko, amigo de Ortega, y su reacción fue contundente. "No merece ni siquiera una opinión. Toda la gente que se burló del dolor ajeno, la verdad, merece mi más profunda lástima", lanzó.

Finalmente, Prandi evitó profundizar sobre si volvió a tener contacto con su exmarido y con la familia política. "No voy a dar tantos detalles. Es mi vida privada, estoy separada. No hay mucho más para agregar", respondió. Antes de cerrar, reconoció que hubo situaciones que la sorprendieron durante estas semanas: "En estas semanas me sorprendieron muchísimas cosas, pero ya está".

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