MasterChef Celebrity: a qué hora ver y quiénes van a la gala de eliminación





La competencia de MasterChef Celebrity sigue avanzando y ya tiene a su primer participante confirmado para la gala de eliminación. Se trata de Campi, quien no logró convencer al jurado durante la prueba de beneficios y recibió el temido delantal negro. Ahora, el humorista deberá esperar para conocer quiénes serán sus compañeros en una de las noches más difíciles del certamen.

La definición llegará después de la última chance, en la que seis famosos tendrán que demostrar sus habilidades frente a las hornallas para intentar salvarse. Mike Amigorena, Sebastián Presta, Mala Fama, Diego Ramos, Pablo Migliore y Josefina "China" Ansa son quienes tienen delantal gris y buscarán evitar sumarse a la próxima gala de eliminación.

Quiénes van a la gala de eliminación de MasterChef Celebrity



El delantal negro de Campi llegó después de una gala de beneficios en la que los participantes tuvieron que preparar platos con distintas legumbres. Aunque Karina Mazzocco y Edith Hermida se destacaron y consiguieron las medallas dorada y plateada, respectivamente, el humorista quedó entre los más complicados junto a Juli Poggio y Luck Ra.

Finalmente, el jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana decidió que la preparación de Campi había sido la menos lograda. Así, el participante pasó de haber conseguido subir al balcón en la última chance de la semana anterior a quedar directamente comprometido con la eliminación.

A qué hora y cómo ver la gala de eliminación de MasterChef Celebrity



La gala de este domingo de MasterChef Celebrity se podrá ver desde las 22:15, por la pantalla de Telefe. El programa conducido por Wanda Nara también estará disponible a través de distintas plataformas para quienes prefieran seguir la competencia por internet.

Las opciones para ver el reality en vivo son Telefe, Telecentro Play, DirecTV Go y Flow. Además, se podrá seguir por streaming a través del canal de YouTube de Telefe.





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