Murió Daniel Bifulco, uno de Los Jaimitos de VideoMatch

Murió el actor Daniel Bifulco, quien se hizo conocido nacionalmente por haber interpretado a uno de Los Jaimitos de VideoMatch, programa conducido por Marcelo Tinelli en los ´90. El humorista tenía 56 años y una larga trayectoria en la comedia.

La noticia fue confirmada este miércoles por Alfredo Silva a TN Show. “La mamá lo encontró tirado en el piso en su casa de Villa Urquiza. La policía científica se llevó el cuerpo. Hasta el momento no hay otra información, figura como paro cardíaco. Mañana van a entregar el cuerpo para el velorio”, dijo el humorista.

Hace una semana, Bifulco acordó un contrato para un espectáculo durante las vacaciones de verano. “Equipazo. ¡¡¡A disfrutar otra temporada juntos!!! El equipo que gana no se cambia. El humor está en Mar del Plata", escribieron desde la productora.

El trío de Los Jaimitos lo integró junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta.

Daniel Bifulco tenía 56 años.

Con información de TN.



