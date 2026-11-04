Karol G presentará su nuevo álbum en un show exclusivo por TikTok LIVE

Karol G prepara una propuesta especial para acercar su nueva música a sus millones de seguidores. Este miércoles 4 de noviembre, la artista llevará su más reciente álbum a TikTok LIVE con una presentación exclusiva en la que interpretará algunas de las canciones del proyecto.

El espectáculo tendrá una duración de una hora y formará parte de TikTok LIVE Premiere, la serie de transmisiones que la plataforma organiza para acompañar grandes acontecimientos del mundo de la música, el entretenimiento y la cultura.

La cita será de 23 a 00, horario de Argentina, a través de la cuenta oficial de la cantante en TikTok. De esta manera, sus fanáticos podrán seguir el show en simultáneo e interactuar durante la presentación mediante los comentarios.

El nuevo álbum de Karol G y su vínculo con TikTok



No Me Arrepiento De Sentir Tanto fue lanzado en agosto bajo los sellos Bichota Records e Interscope y alcanzó el primer puesto del ranking Top Latin Albums de Billboard. Se trata de un trabajo personal que cuenta con colaboraciones de Drake, Bruno Mars, Judeline, Rusowsky y Greg Gonzalez, integrante de Cigarettes After Sex.

La relación de Karol G con TikTok también ocupa un lugar importante en su recorrido musical. Actualmente, la colombiana supera los 56 millones de seguidores en la plataforma y algunas de sus canciones se convirtieron en fenómenos virales. Un ejemplo es "Si Antes Te Hubiera Conocido", que acumula más de 1,7 millones de videos creados por usuarios.

En junio de 2025, durante el lanzamiento de Tropicoqueta, la artista también protagonizó distintas iniciativas dentro de la aplicación, entre ellas un efecto de inteligencia artificial, marcos temáticos para los perfiles y una clasificación de países según las reproducciones de contenido relacionado con el disco.

Desde TikTok destacaron la importancia de la cantante para el descubrimiento de música latina. Eduardo Praça, responsable de Artist Partnership US Latin & Latam, expresó: "Los artistas latinos son uno de los motores más poderosos de descubrimiento musical en TikTok, y KAROL G está en el centro de ese movimiento. Sus fans en TikTok no solo escuchan, sino que crean, celebran y están presentes en cada capítulo de su trayectoria. Con TikTok LIVE estamos uniendo la creatividad, el fandom y la conexión en vivo para dar a los fans un asiento de primera fila a los momentos más grandes de sus artistas favoritos".

La transmisión se realizará a través de TikTok LIVE Premiere, una propuesta que busca conectar a los artistas con sus comunidades en tiempo real. Durante el show, los espectadores podrán compartir sus reacciones y comentarios mientras siguen la presentación desde distintos lugares del mundo.

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