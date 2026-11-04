Chano Charpentier emocionó con un homenaje a un fanático de Tan Biónica

El recital de Tan Biónica en Corrientes tuvo un momento que conmovió tanto a los integrantes de la banda como al público presente. En medio del espectáculo del sábado en el estadio de Boca Unidos, Chano Charpentier cumplió una promesa y recordó a un fanático que había esperado con ilusión la oportunidad de verlos en vivo.

Se trataba de José Torres, un joven de 20 años que había conseguido su entrada para el concierto, pero murió dos meses antes de la fecha. Su historia había llegado a las redes sociales a través de sus familiares, quienes compartieron el difícil camino que atravesaron durante su enfermedad y el deseo que el chico tenía de conocer a sus ídolos.

Al conocer el caso, el cantante decidió que José tendría su lugar en el espectáculo. Y así fue: antes de comenzar una de las canciones, se tomó unos minutos para hablarle a los asistentes y explicar el motivo de un homenaje que terminó siendo uno de los pasajes más conmovedores de la noche.

El gesto de Chano para recordar a José durante el recital de Tan Biónica



El momento elegido fue la interpretación de “Mis noches de enero”, uno de los temas preferidos del joven. Antes de cantar, Chano anunció frente al estadio: “Vamos a dedicarle esta canción, que era la que más le gustaba, y este show a una persona muy especial”.

El homenaje también tuvo un fuerte componente visual: el músico apareció en escena con una remera que tenía estampado el rostro de José, mientras que la imagen del fanático se proyectó en las pantallas del lugar. De esa manera, la banda y los espectadores pudieron acompañar a la familia en un recuerdo que trascendió el escenario.





La emoción se hizo sentir entre quienes habían asistido al concierto. Mientras sonaba la canción, el público se sumó al reconocimiento y comenzó a corear el nombre del joven. En ese contexto, Chano dedicó unas palabras a sus seres queridos, que estaban presentes en el estadio: “Su familia está acá, conectada con nosotros para siempre”.

Así, Tan Biónica transformó una noche de música en un homenaje cargado de afecto. José no pudo concretar el sueño de ver a la banda en vivo, pero su historia llegó hasta el escenario y encontró un lugar entre las canciones y el recuerdo de quienes lo acompañaron.

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