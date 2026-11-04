Sofía Gonet sorprendió con una producción inspirada en Madonna

Sofía Gonet, conocida popularmente como La Reini, encontró una manera particular de cerrar su participación en Popstars. Para la final del programa de Telefe, la influencer preparó una producción fotográfica inspirada en Madame X, una de las etapas artísticas más reconocidas de Madonna.

La creadora de contenido formó parte del react del ciclo conducido por Nico Vázquez junto a Juli Poggio y Valentín Rizzuti. Sin embargo, su apuesta estética se llevó parte de la atención en el cierre del reality, cuando compartió las imágenes de una sesión especialmente pensada para homenajear a la cantante estadounidense.

“Homenaje a Madonna en Madame X para la final de Popstars”, escribió Gonet en una de las publicaciones. En las fotografías se la puede ver con el característico parche negro en el ojo, labios rojos y distintos vestuarios que recrean la identidad visual de aquella era.

El cambio de look de La Reini y los detalles de su homenaje a Madonna



La producción incluyó varias escenas con diferentes poses y estilos. Algunas imágenes fueron realizadas en blanco y negro, mientras que otras mostraron a Gonet con una malla negra, un broche metálico en forma de herradura y tacos altos. El parche en el ojo fue uno de los elementos centrales de la propuesta y apareció en gran parte de la sesión.

En un video que compartió para mostrar el detrás de escena, la influencer explicó el concepto que había elegido y su intención de llevarlo a la final del programa. “Hoy vamos a hacer fotos, vamos a reinterpretar en una sesión de fotos esta era superconceptual de Madonna, Madame X, como verán, que la amamos y es un ícono”, contó. Luego agregó: “También aprovechando que es la final de Popstars. Hubo homenajes a todos, pero faltó el homenaje a la reina del pop, Madonna, chicos”.





Para conseguir el resultado buscado, Gonet también tuvo que modificar su imagen habitual y despedirse temporalmente de las extensiones. “Están pasando cosas muy graves acá. Nos despedimos de las extensiones por un tiempo. Para esta sesión de fotos que vamos a hacer el día de hoy es necesario volver al pelo corto”, comentó mientras mostraba su cabello. Entre risas, sumó: “Miren la cantidad de pelo. No estoy tan mal, ¿eh? Yo pensé que tenía tres pelos locos. Hay algo acá, ¿o no?”.

El backstage también dejó algunos momentos descontracturados durante los cambios de vestuario. Mientras posaba con el parche, La Reini reconoció que el accesorio no era precisamente cómodo: “Chicos, es muy incómodo. Yo no puedo entender cómo Madonna hizo tours con este parche”. En otra parte de la grabación, incluso bromeó con la posibilidad de recurrir a la tecnología para conseguir una pose: “¿Existe la inteligencia artificial? Párame la pierna con IA”.

Finalmente, la influencer encontró el vestuario con el que decidió quedarse para el cierre de Popstars. “Tercer look Madame X. Este es mi favorito, con el cual me voy a quedar para el Popstars y para el stream y para todo voy a estar así, porque no quiero ni ver”, expresó. El conjunto elegido fue un vestido negro acompañado por el broche metálico en forma de herradura, uno de los detalles que se repitió en las imágenes de la producción.





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