Moria Casán se enteró en vivo del juicio de Sofía Gala contra un sitio para adultos y reaccionó con sorpresa

La emisión del programa de Moria tuvo un giro completamente inesperado cuando la diva descubrió al aire que su hija, Sofía Gala, se encuentra transitando las instancias finales de un juicio contra una plataforma pornográfica por el uso indebido de su nombre. La sorpresa de la conductora fue absoluta, ya que admitió públicamente que no tenía conocimiento de la situación legal que involucraba a la actriz.

Todo ocurrió durante una comunicación en vivo con el letrado Martín Leguizamón, quien le adelantaba detalles sobre el estado de la causa judicial que lleva años en trámite y que se encamina hacia una inminente sentencia. Al escuchar el nombre de su hija vinculado a la demanda, la conductora interrumpió la entrevista con total desconcierto para indagar en los motivos del litigio. Moria se preocupó de lo realmente importante cuando, entre risas, le preguntó al letrado: ¿Pudimos monetizar?

La reacción y el pase de factura con humor



Al enterarse de que el proceso se originó por la aparición de la imagen y el nombre de Sofía Gala en sitios para adultos, Moria no ocultó su asombro ante la audiencia y dejó en claro que suele enterarse de los acontecimientos de su propia familia a través de los medios de comunicación. "Ah, no sabía. Asombro, doctor, yo me entero de mi vida en la televisión", lanzó con su característico estilo punzante y descontracturado.

Lejos de dramatizar, la diva se mostró divertida por la primicia y cerró el tema consultando al especialista sobre el rédito económico que podría dejar la demanda. "Doctor, lo quiero, consígale billete a Sofía Gala, se viene fin de año y hay que armar mucho arbolito con mucho regalito", bromeó la conductora antes de enviarle un cálido mensaje a su hija al aire.

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