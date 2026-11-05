Aseguran que Pampita volvió a separarse de Martín Pepa

Una nueva versión sobre el presente sentimental de Pampita salió a la luz y volvió a poner el foco en su vínculo con Martín Pepa. Fue Yanina Latorre quien, durante su programa Sálvese Quien Pueda, aseguró que la pareja lleva dos semanas separada y dio a conocer información sobre los motivos que habrían desencadenado este nuevo distanciamiento.

Según relató la conductora, el polista había vuelto a la Argentina aproximadamente un mes atrás, una vez concluidos sus compromisos deportivos fuera del país. Sin embargo, el reencuentro no habría alcanzado para resolver los conflictos que venían arrastrando.

Para Latorre, el vínculo volvió a verse afectado por una cuestión que ya había generado inconvenientes en anteriores oportunidades: la distancia. A eso se sumarían las diferencias entre los tiempos, las obligaciones profesionales y las personalidades de ambos.

En ese contexto, la periodista indicó que la iniciativa de terminar la relación habría partido de Pepa. "Él la habría dejado por la misma situación de las últimas crisis: la distancia, la intensidad de Pampita", sostuvo.

La conductora también contó cómo estaría atravesando este momento la modelo y aseguró que todavía tendría expectativas de recomponer el vínculo. Incluso, según su relato, Pampita preferiría mantener la situación en reserva mientras intenta encontrar una solución.

"Me dicen que Pampita está triste, que no quiere que todavía se sepa, porque ella tiende a querer arreglarse porque no se acabó el amor, está todo bien, sobre todo ella está bien, que es lo mismo que pasó la última vez que después lo convenció. Ella aspiraba a ir a Punta del Este con él porque falta poco ya", agregó Yanina.





Por otra parte, Latorre explicó que buscó distintas fuentes cercanas a la pareja para conocer qué estaba pasando entre ellos. Las versiones que recibió coincidirían en que el conflicto no sería nuevo y que las dificultades para sostener una relación a distancia habrían vuelto a pesar.

Finalmente, la periodista compartió una de las versiones más fuertes que recibió de los allegados al polista, en referencia a la personalidad de Pampita y a cómo sería percibida dentro del círculo de él.

"Hablé con mucha gente allegada de los dos y todo el mundo me dice que hace 15 días estarían separados Martín Pepa y Pampita por lo mismo de siempre. Distancias, agendas laborales y el entorno de él dice que ella es muy intensa, por no decir insoportable", concluyó.

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