La emotiva despedida de Roberto Peña a Daniel Bifulco





El fallecimiento de Daniel Bifulco provocó numerosas muestras de afecto de parte de quienes compartieron con él distintos momentos de su carrera. Uno de los mensajes más sentidos fue el de Roberto Peña, su amigo y compañero en el recordado grupo humorístico Los Jaimitos, quien eligió las redes sociales para expresar su tristeza y recordar el camino que recorrieron juntos.

A través de Instagram, Peña publicó una serie de fotografías y videos junto al artista y le dedicó unas palabras cargadas de emoción. “Querido amigo, Dani, qué decir en este momento, cuando el dolor es inmenso”, escribió al comienzo de su despedida.

En el mismo mensaje, destacó la importancia que tuvo Bifulco en su vida y agradeció los momentos que compartieron. “Simplemente gracias, por tu amistad, por tus risas, por tu confianza y empuje en cada locura que se me ocurría”, expresó.

También hizo referencia a la personalidad del humorista y a las situaciones que vivieron durante tantos años de trabajo y amistad. “Quiero seguir recordando cada abrazo, cada momento que te veía venir y sabía que estaba lleno de ocurrencias de ‘Él Jaimito por excelencia que siempre fuiste’. Me quedo con todo el amor que te di y que me diste”, aseguró.

En otro tramo de la publicación, Peña apeló a una referencia religiosa para encontrar consuelo ante la pérdida de su amigo. “Y pensar que ahora te tenga el barba en la mesa, para salirle con alguna de las tuyas me calma el alma”, agregó.

El recuerdo de Los Jaimitos tampoco podía faltar en sus palabras finales. Con una referencia a una de las frases asociadas a los personajes que compartieron, el actor escribió: “Hoy Los Jaimitos no estamos muy contentos, pero sin duda hay un montón de gente que al recordarte lo estará, porque ese es el homenaje más hermoso que sin duda te merecés”.

Por último, Roberto Peña destacó el legado que dejó Bifulco a través del humor y la alegría que transmitía. “Siempre fue tu lema hacer reír y regalaste alegría aún en los momentos más difíciles. Te amo y te llevo conmigo hoy y siempre”, concluyó.

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