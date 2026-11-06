Rusherking recordó el calvario que vivió por su relación con la China Suárez

Rusherking abrió una puerta a uno de los momentos más incómodos de su vida personal. Invitado a Otro Día Perdido, el programa conducido por Mario Pergolini por eltrece, el cantante recordó cómo vivió la enorme exposición mediática que tuvo durante su relación con Eugenia “la China” Suárez y reconoció que atravesó situaciones que lo hicieron pasarla realmente mal.

El artista santiagueño, que llegó a Buenos Aires desde un entorno alejado del mundo del espectáculo, contó que nunca imaginó que su romance con la actriz lo iba a colocar en el centro de tantas noticias, versiones y rumores sobre su vida privada: “¡Qué mier... cuando se te viene todo ese mundo encima!”, reflexionó durante la charla.

“Imagínense que yo soy de Santiago del Estero, recontra tímido. Llegué acá y me empezaron a pasar cosas y de repente, en esa relación... me pasaron cosas que no me esperaba”, contó, antes de reconocer que se encontró con una realidad que no esperaba.

Sin embargo, aclaró que las noticias falsas no eran lo que más lo molestaba. Lo verdaderamente angustiante era no poder salir de su casa sin encontrarse con cámaras y micrófonos: “Yo puedo bancar, por ahí, que digan una mentira, lo que quieras. El problema era que vos salías de tu casa, yo salía en pantuflas, y tenía al reportero, al pelado con la cámara acá y el otro acá con el micrófono, y me quería morir”, recordó.

La situación lo desbordaba especialmente porque, según explicó, muchas veces los cronistas lo abordaban con preguntas que lo dejaban en una posición incómoda: “Los que son malos te preguntan la mayor pavada del mundo para que vos respondas la mayor pavada del mundo también”, cerró, contundente.

Rusherking: “El problema era que vos salías de tu casa, yo salía en pantuflas, y tenía al reportero, al pelado con la cámara acá y el otro acá con el micrófono, y me quería morir”.

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