Pampita rompió el silencio tras los rumores de separación de Martín Pepa y fue contundente





Después de que trascendieran versiones sobre su separación de Martín Pepa, Carolina “Pampita” Ardohain rompió el silencio y habló por primera vez del tema ante las cámaras de LAM. Fiel a su estilo, la modelo respondió las preguntas sobre su situación sentimental, pero dejó en claro que esta vez no está dispuesta a convertir su vida privada en tema de debate televisivo.





Todo ocurrió cuando Pepe Ochoa le preguntó cómo estaba su corazón y se era verdad las versiones sobre el final de su noviazgo. “Estoy bien, muy bien”, respondió la modelo. Y marcó su postura: “La verdad no quiero entrar en ese tema porque no quiero que mi vida privada esté en los programas de televisión, pero yo estoy muy bien, así que gracias por preguntar”.

“La verdad es que quiero cuidar ciertas cosas, ámbitos, y yo estoy expuesta, pero a veces la otra persona no tiene por qué estar expuesta y no le gusta. Y quiero cuidar eso”, explicó.





Y profundizó sobre la importancia de respetar los límites de quien comparte una relación con una figura pública: “Hay que cuidar al otro y lo que siente también el otro. Hay que respetarlo y hay que cuidarlo”.

“Estoy en mi derecho de decir: ‘Bueno, esta puerta yo no quiero abrirla y no quiero que los medios opinen, ni hablen, ni mientan. Así que prefiero mantenerlo en privado’”, añadió.

Cuando le consultaron si alguien había mentido puntualmente durante los últimos días, volvió a insistir: “No, no, digo en general. No quiero que digan cosas, no quiero. Así que me voy a mantener así. Espero que todos lo sepan respetar”.





Además, ante la posibilidad de que más adelante decida hablar públicamente sobre la situación, dejó abierta una puerta, aunque aclaró que todavía no es el momento: “Si en algún momento lo tengo que decir, lo voy a decir, obviamente”, aseguró.

Y cerró, en referencia a la reciente repercusión de las versiones: “Pero no es el momento ahora para decir nada. Así que espero que no se metan y nos dejen tranquilos”.

Pampita: “La verdad no quiero entrar en ese tema porque no quiero que mi vida privada esté en los programas de televisión, pero yo estoy muy bien, así que gracias por preguntar”.

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