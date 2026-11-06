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Estalló la polémica

Filtraron la resolución que favorecería a Wanda Nara

La periodista Naiara Vecchio compartió un expediente, pero desde el entorno del futbolista reaccionaron.

Por El Litoral

Viernes, 06 de noviembre de 2026 a las 08:48

El fallo del juez Adrián Hagopián que celebró Wanda Nara en las últimas horas fue negado por Mauro Icardi, pero filtraron el expediente y ahora desde el entorno del novio de la China insisten en rechazarlo.



“No existe sentencia que modifique la cuota alimentaria vigente: 30.000 dólares”, explicó Naiara Vecchio.

“Multa del 50% por incumplimientos injustificados de septiembre y octubre: 15.000 USD mil por c/mes. Debe OSDE. Mezclan documentos para confundir”, enfatizó la periodista.

Los argumentos buscaban desacreditar a Icardi, que aseguró que el fallo era inexistente.

La nueva réplica del entorno de Icardi

Ahora, Ciudad pudo saber por allegados a Mauro Icardi que “esa es la primera resolución de Hagopian”.

Sin embargo, Lara Piro y Elba Marcovecchio apelaron y “la Cámara rechazó los pedidos que Hagopian había dispuesto”.

“Puede salir del país, porque pagó 500 mil dólares. No es deudor alimentario”, cerraron sobre Mauro Icardi.

ciudad.com.ar

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