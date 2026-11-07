La Justicia dictó una perimetral contra Mauro Icardi por la denuncia de Wanda Nara

El Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial San Isidro resolvió imponer medidas cautelares y de protección urgente contra el futbolista Mauro Icardi, tras la denuncia presentada por su expareja Wanda Nara en representación de su hija menor, Francesca.

La causa iniciada por el presunto delito de lesiones leves encuadra la situación de la víctima dentro de las previsiones de la Ley 12.569 de Violencia Familiar.

Las restricciones dispuestas por la Justicia

De esta manera, la Justicia fundamentó la decisión en la necesidad de evitar la repetición de los eventos denunciados y dictó la prohibición de acercarse a menos de 100 metros de su hija Francesca.

La medida judicial se tomó luego de que Wanda Nara interrumpiera su participación en MasterChef Celebrity tras recibir un mensaje de auxilio de su hija de 11 años vía WhatsApp, en el que la nena manifestaba estar encerrada en una habitación y haber recibido un golpe.

Al llegar al domicilio en el barrio privado La Isla de Nordelta, se generó una fuerte discusión pública en la que intervino personal policial, ambulancias y hubo cruces con la actual pareja de Icardi, la China Suárez. El futbolista inicialmente se negó a declarar e invocó una supuesta orden judicial de cuidado parento-filial.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Género de Tigre, bajo la carátula de lesiones leves en el marco de la Ley de Violencia Familiar. Se ordenó además un reconocimiento médico legal a la menor para verificar formalmente su estado de salud.

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