Emanuel Noir fue detenido tras agredir a un policía en Entre Ríos

El cantante de la banda Ke Personajes Emanuel Noir fue detenido este sábado en Concepción del Uruguay tras un altercado con un policía de Entre Ríos en el casino de la ciudad, cuando el intérprete intentó ingresar a la sala de juegos que estaba cerrada.

El oficial que realizaba tareas de seguridad adicional en el lugar le impidió el paso, lo que desencadenó una discusión que escaló a los golpes. El cantante agredió físicamente al funcionario en el rostro, provocándole cortes de consideración debido a los anillos que llevaba puestos en sus manos.

Tras el altercado, las fuerzas de seguridad redujeron al músico y lo trasladaron a la Comisaría Primera de Concepción del Uruguay.

La causa en contra del vocalista fue caratulada de forma preliminar bajo los cargos de resistencia a la autoridad y lesiones. La continuidad de su detención quedó sujeta a las disposiciones de las autoridades judiciales competentes.

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