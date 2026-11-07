Nico Occhiato habló sobre su relación con Flor Jazmín Peña: "Ya pasó el enamoramiento"

La relación entre Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña volvió a generar debate en las redes sociales. Esta vez, el conductor habló sobre cómo cambió el vínculo desde que comenzó el romance y explicó qué lugar ocupa hoy el enamoramiento en la pareja. Sus declaraciones no pasaron inadvertidas y provocaron una ola de comentarios, con usuarios que pusieron en duda la continuidad de la relación.

¿Qué dijo Nico Occhiato?

Las versiones sobre una posible separación no son nuevas. Desde hace varios meses, algunos de sus seguidores, ponen en duda la continuidad del noviazgo e incluso llegaron a plantear que ambos sostendrían una supuesta "mentira" para no afectar a su audiencia.

En ese contexto, durante una charla en Vorterix, Occhiato decidió contar cómo vive actualmente su vínculo con la bailarina y destacó que la tranquilidad que comparten tiene un valor especial para él.

"Para mí es hermoso lo que nos pasa. Cuando uno está enamorado piensa en qué vendrá después de la etapa del enamoramiento. Pero hay una tranquilidad y una paz de sentirse familia que es mucho más lindo que el fuego del enamoramiento. Esa paz y tranquilidad de juntarme con ella y sentirme en casa. Me siento parte de su familia y ella se siente parte de la mía".

El conductor también habló de los momentos que comparten fuera de sus compromisos laborales y mencionó una reciente experiencia que disfrutaron junto a sus seres queridos. "Hace poco nos fuimos al Sur con nuestras familias y la pasamos espectacular. Venimos de lugares parecidos, entonces todo lo que uno va logrando es lindo mirar para el costado y saber el recorrido".

Otro de los aspectos que abordó fue la decisión de no vivir bajo el mismo techo. Según explicó, mantener espacios individuales es una elección que ambos comparten y que les permite llevar adelante la relación sin interpretar la independencia como una falta de amor.

"Nosotros no convivimos porque creemos que necesitamos nuestro espacio, y muchas veces si el otro no siente lo mismo es difícil de explicar. Cuando yo necesito mi espacio ella sabe lo que estoy sintiendo, y cuando es al revés lo mismo: yo no pienso que ella me quiere menos".

Frente a los rumores que circularon sobre una crisis sentimental, Occhiato también hizo referencia a una situación cotidiana que había contado y que generó interpretaciones entre sus seguidores.

"El otro día conté algo que para nosotros es normal y saltaron a decir que estamos separados. Conté que un día que no dormimos juntos. Salgo de la oficina, me quedo con ella toda la tarde y a la hora de la cena me vuelvo a mi casa. ¿Qué tiene de malo? Las redes sociales son así, pobre el que no pueda vivir una relación así de real", concluyó.

Las críticas en redes

Las explicaciones del conductor generaron distintas reacciones entre los usuarios de las redes sociales. Algunos compararon sus dichos con su anterior relación con Flor Vigna y recordaron que, en aquella oportunidad, también hubo comentarios sobre un cambio en el vínculo.

"Así empezó con Flor Vigna después salió a decir que ya eran como hermanos", escribió una persona. Otro comentario apuntó directamente a la frase sobre el enamoramiento: "Mi marido llega a decir " se me pasó la etapa de enamoramiento" me divorcio".

También hubo quienes cuestionaron la exposición de la pareja y deslizaron que el vínculo podría estar relacionado con el interés del público. "Mientras sea negocio el shippeo, seguirán juntos. ¿No pasó algo parecido con Flor Vigna?", expresó otro usuario. En contraposición, alguien defendió una mirada diferente sobre las relaciones y sostuvo: "Para mí el enamoramiento dura siempre".

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