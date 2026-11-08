Callejero Fino hizo un mea culpa desde su prisión domiciliaria

Callejero Fino, cuyo nombre real es Simón Natanael Alvarenga, atraviesa una etapa compleja desde que fue detenido a finales de agosto, acusado de portar un arma de fuego con la numeración suprimida. El cantante, de 31 años, permaneció privado de su libertad durante un mes hasta que la Justicia le concedió la prisión domiciliaria y pudo reencontrarse con su familia. Ahora, en pleno noviembre, decidió hablar públicamente sobre lo ocurrido y utilizó sus redes sociales para asumir la responsabilidad por sus actos, pedir disculpas y agradecer el acompañamiento que recibió durante este período.

En medio de la prisión domiciliaria, el artista sorprendió a sus seguidores con una serie de publicaciones en las que se mostró recostado y reflexionó sobre las consecuencias que debe afrontar. “Me equivoqué y hoy me toca hacerme cargo de las consecuencias... cumpliendo a disposición de la Justicia. Sé que hice cosas que no estuvieron bien y no voy a buscar excusas. A los que decepcioné, les pido disculpas de corazón”, escribió junto a una imagen suya.

Además de esa reflexión, el artista compartió distintas fotografías junto a familiares, amigos y colegas. “Con mis defectos y virtudes, ustedes son los que me ayudan a no volver a ser el de antes... Por ustedes, la vida y más. No me faltan jamás. Siempre, siempre, por siempre”, expresó. Con esas palabras, Callejero Fino destacó el respaldo de quienes permanecieron a su lado y reconoció que su entorno ocupa un lugar importante en el proceso que atraviesa.

“Y no quiero dejar de mencionar a todos los que me hicieron la segunda y estuvieron acompañándome a mí y a mi familia”, escribió. Luego agregó una definición sobre los vínculos que construyó dentro de la música: “Me di cuenta de que no tengo ni amigos ni colegas, sino que tengo una hermandad”.

El mensaje apareció acompañado por una lista de colegas etiquetados, entre los que se destacaron L-Gante, J Rei y La Joaqui, entre otros. De esa manera, el músico reconoció públicamente el respaldo que recibió desde el ambiente artístico y señaló que esas personas estuvieron presentes tanto en su situación personal como en el acompañamiento a sus seres queridos.

La decisión de concederle la prisión domiciliaria fue tomada en la causa en la que está acusado por portar una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida. La medida establece que Callejero Fino debe cumplir la detención en una vivienda ubicada en La Lonja, partido de Pilar, bajo el cuidado de su pareja y con monitoreo electrónico.

Cabe recordar que el cantante había sido detenido el 30 de agosto durante un control vehicular realizado en Tigre. En ese momento, circulaba en una Volkswagen Amarok y los agentes secuestraron una pistola Glock calibre .40 que se encontraba en el panel de la puerta del conductor. El arma tenía 12 municiones y, de acuerdo con las pericias, su numeración había sido suprimida. En ese marco, la jueza rechazó el encuadre de tenencia ilegal que había solicitado la defensa. Según la resolución, el arma estaba al alcance inmediato del acusado mientras circulaba por la vía pública, por lo que correspondía analizar el hecho como portación. Sin embargo, la magistrada modificó la imputación a portación ilegal de arma de guerra atenuada, en concurso ideal con la supresión de la numeración.

La resolución también tomó en consideración las amenazas, los hostigamientos y las agresiones que Callejero Fino atribuyó a su exmánager, Mauricio Fernández. La fiscalía no se opuso a la morigeración de la detención y la jueza valoró el arraigo familiar del músico como un elemento para reducir el riesgo de fuga. Y, de acuerdo con el expediente, la pericia balística determinó que la pistola estaba apta para el disparo y que su numeración había sido eliminada. Además, la jueza sostuvo que el cantante no figuraba como legítimo usuario de armas de fuego y que el arma permanecía dentro de su esfera de custodia.

El momento de la detención del cantante de RKT en medio de Tigre



La defensa había solicitado que la situación fuera considerada como tenencia ilegal de arma, pero ese planteo fue rechazado. La magistrada entendió que, al circular por la vía pública con la pistola al alcance y en condiciones de ser utilizada, correspondía mantener la figura de portación. No obstante, consideró el contexto expuesto por el acusado para aplicar la forma atenuada.

Mientras espera la instalación de la tobillera electrónica y cumple con los controles policiales semanales, el artista decidió mostrar una parte de su presente en las redes sociales. Sus publicaciones combinaron un mea culpa, un pedido de disculpas y palabras de agradecimiento para quienes permanecieron cerca de él y de su familia.

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