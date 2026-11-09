Mauro Icardi rompió el silencio tras el allanamiento y sus abogados apuntaron contra Wanda Nara

Luego del allanamiento realizado en su mansión de Nordelta, Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la polémica por el conflicto judicial que mantiene con Wanda Nara. En las últimas horas, el delantero utilizó sus historias de Instagram para compartir un comunicado firmado por sus abogados, en el que sus representantes legales fijaron su postura frente a las acusaciones y las versiones que circularon tras la denuncia.

A través del documento, los letrados rechazaron que el futbolista haya ejercido violencia física contra Francesca, la hija mayor que tiene con la empresaria. Además, cuestionaron el procedimiento realizado en su domicilio, explicaron qué elementos fueron secuestrados y aclararon cuál es la situación procesal de su representado, luego de que trascendieran versiones sobre una posible detención.

"Ante los hechos de público conocimiento y los rumores de todo tipo que circulan en torno a esta causa, los abogados de Mauro Icardi consideramos necesario aclarar lo siguiente", expresaron al comienzo del escrito.

Qué dice el comunicado de Mauro Icardi



Uno de los puntos centrales del descargo estuvo relacionado con la denuncia por presuntas lesiones contra Francesca. Los abogados negaron que Icardi haya golpeado a la menor y aseguraron que el informe médico elaborado por el servicio de emergencias no constató lesiones.

"Mauro Icardi jamás le pegó a su hija. El informe del servicio de emergencias que la asistió es categórico: no se constataron lesiones. La referencia posterior a la rodilla corresponde a una lesión preexistente, de público y notorio conocimiento", sostuvieron.

En otro tramo del comunicado, los representantes legales hicieron referencia al contexto familiar en el que se produjo el episodio y cuestionaron que las menores queden involucradas en la disputa entre sus padres.

"La secuencia de los hechos y los elementos de la causa permitirán apreciar con claridad el contexto en que se produjo este episodio, cuyo estilo y modalidad no resultan novedosos. Lamentamos, una vez más, que las niñas queden expuestas como instrumento de una disputa entre adultos", agregaron.

Por otra parte, los abogados se refirieron a las versiones que indicaban que el futbolista podía quedar detenido y aseguraron que esa posibilidad no tiene sustento judicial.

"Sobre la supuesta detención: es falsa. El Juzgado de Garantías interviniente concedió a Mauro Icardi la eximición de prisión. No existe orden de detención en su contra", afirmaron.

Otro de los aspectos que abordaron fue el allanamiento realizado en la propiedad que el delantero comparte con la China Suárez, ubicada en el barrio privado La Isla, en Nordelta. Los letrados confirmaron que los efectivos ingresaron a la vivienda y secuestraron una computadora y un teléfono celular, aunque cuestionaron la necesidad del procedimiento y consideraron que existían otras alternativas para obtener esos dispositivos.

"Sobre el allanamiento: es cierto que hubo un allanamiento en el domicilio de Mauro Icardi, y lo consideramos innecesario. Para obtener la computadora y el teléfono celular que se secuestraron bastaba con ordenar que fueran presentados, bajo apercibimiento de proceder a su secuestro, tal como lo prevé el artículo 227 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. Entendemos, por eso, que la medida buscó ser más efectista que eficaz. Resulta triste advertir semejante celeridad cuando los protagonistas son personas conocidas, mientras que tantas otras, expuestas a situaciones verdaderamente lacerantes, terminan peregrinando de una oficina a otra hasta que sus causas quedan olvidadas en un cajón. Ni siquiera el temor a que se eliminara información la justificaba: la tecnología forense actual permite recuperar los datos borrados", plantearon.

Asimismo, los abogados manifestaron que tienen interés en que los dispositivos sean sometidos a pericias para analizar su contenido. En ese sentido, solicitaron que permanezcan bajo custodia de la Fiscalía y que no sean entregados a la otra parte, con el objetivo de preservar la prueba.

"Somos los primeros interesados en que esos dispositivos sean peritados, porque de ellos surgirá que los hechos no ocurrieron como han trascendido públicamente. Por ello hemos solicitado al Sr. Fiscal que, habiéndolos secuestrado, los conserve bajo su custodia y responsabilidad hasta la pericia, tal como lo establece el artículo 226 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, y que no los entregue a la otra parte, a fin de evitar cualquier alteración de la prueba", indicaron.

Por último, los representantes legales expresaron su confianza en que la investigación judicial permitirá esclarecer lo sucedido y realizaron un pedido a los medios de comunicación por la exposición de las menores.

"Confiamos en que la investigación permitirá esclarecer la verdad. Solicitamos a los medios de comunicación el máximo respeto por la intimidad y la identidad de las niñas", concluyeron.

Este domingo, la Justicia le concedió al delantero la eximición de prisión en la causa por presuntas lesiones leves agravadas contra su hija. Sin embargo, la resolución no modificó la restricción de acercamiento y contacto con Francesca, que continúa vigente por un plazo de 45 días. Además, Icardi deberá presentarse ante el juzgado dentro de los próximos cinco días.

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