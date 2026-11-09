Internaron a Carmen Barbieri y Fede Bal contó cómo se encuentra tras dar positivo de coronavirus

Carmen Barbieri atraviesa un nuevo problema de salud y debió ser internada en la Clínica Zabala, ubicada en el barrio porteño de Belgrano. La capocómica presentó complicaciones que requirieron atención médica y, en medio de la preocupación por su estado, Federico Bal habló con la prensa para dar detalles sobre cómo se encuentra su madre.

En diálogo con Teleshow, el actor confirmó que la conductora volvió a dar positivo de coronavirus, luego de haber atravesado un contagio reciente. La noticia se conoció después de que inicialmente se descartara que el COVID-19 fuera el motivo de su internación.

"Tuvo también covid hace una semana. Viene de una racha de mier.. pobre", expresó Federico al referirse al difícil período que atraviesa su mamá, quien ya había sufrido otros inconvenientes de salud durante las últimas semanas.

Qué pasó con la salud de Carmen Barbieri



La confirmación del nuevo diagnóstico llegó a través de la propia Carmen. Según trascendió, una fuente que mantuvo contacto con la conductora le consultó si tenía coronavirus y ella respondió afirmativamente. "Le dieron el resultado de COVID hoy", precisó.

De esta manera, Barbieri acumula un nuevo contagio en un período muy corto, mientras permanece internada para recibir atención médica. La situación generó preocupación debido a los distintos episodios de salud que atravesó recientemente.

A fines de octubre, la conductora ya había sido internada por problemas respiratorios y había sufrido una descompensación en la vía pública. En un primer momento, Federico Bal había señalado que el cuadro actual estaba relacionado con una infección urinaria y había descartado que se tratara nuevamente de coronavirus. Sin embargo, los resultados posteriores confirmaron el nuevo positivo.

La internación también se produce pocos días después de que la capocómica, de 71 años, declarara como testigo en el juicio contra Aníbal Lotocki. El miércoles 4 de noviembre se presentó ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Ciudad de Buenos Aires para hablar sobre lo sucedido con Sandra Domínguez, una amiga de varias décadas que sufrió las consecuencias de las intervenciones realizadas por el excirujano.

"Yo no vine a declarar en contra de Lotocki. Vine a hablar de lo que le pasó a Sandra", había aclarado Barbieri al retirarse de los tribunales, en declaraciones recogidas por Puro Show (El Trece).

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