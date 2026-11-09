Abel Pintos cantó en el Cottolengo Don Orione durante la visita del papa León XIV

Uno de los momentos más conmovedores de la visita del papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole tuvo como protagonista a Abel Pintos. El cantante interpretó “La llave” junto a los residentes de la institución, en una presentación que quedó registrada en video.

La actuación tuvo un detalle especial: una joven no vidente realizó los coros mientras acompañaba al artista. La canción se convirtió así en uno de los momentos destacados del encuentro entre el Pontífice y las personas que viven en el establecimiento.

Las guitarras especiales que Abel Pintos preparó para el Papa



Además de su presentación musical, Pintos preparó un regalo particular para León XIV. El cantante encargó la fabricación de tres guitarras acústicas diseñadas especialmente para la ocasión, con el nombre y la firma del Sumo Pontífice.

Una de ellas será entregada al Papa durante su visita al Cottolengo, mientras que otra quedará en la institución. La tercera pasará a integrar la colección personal del músico.

La emoción de Abel Pintos antes de cantar para León XIV



En la previa del encuentro, el artista había contado sus sensaciones ante la posibilidad de participar de una jornada tan especial. Tras recibir una invitación formal desde el Vaticano, formó parte de los ensayos y compartió con los residentes los preparativos para la llegada del Papa.

“Ya hoy se vivió con mucha emoción, ya que esta es la casa de quienes lo reciben. Yo tengo la oportunidad no solo de venir a cantar para el Papa sino también de compartir con todos ellos”, había expresado. También reconoció que todavía no conseguía dimensionar la importancia del acontecimiento: “Fue muy emocionante el ensayo, salió todo muy bien”, señaló. Y agregó: “Uno no dimensiona lo que va a ser”.

Pintos, quien se definió como “un hombre de fe”, había explicado que prefería dejar que la jornada transcurriera sin anticiparse a lo que pudiera suceder. “Uno propone y Dios dispone”, sostuvo antes de su presentación.

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