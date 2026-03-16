La ex Gran Hermano sostiene que no es viuda negra

La exparticipante de Gran Hermano, Luciana Martínez, quedó en el centro de una fuerte polémica luego de ser detenida en las últimas horas. La joven fue acusada de participar en un presunto robo bajo la modalidad conocida como “viuda negra”, tras un episodio que habría tenido como víctima a un turista de Estados Unidos.

La información se conoció inicialmente a través de Fernanda Iglesias, panelista de Puro Show, quien difundió detalles del caso en sus redes sociales.

Sin embargo, el abogado Carlos Telleldín tomó su defensa y denuncia una situación donde Luciana sería la víctima. “Nos contó que fue abusada y que Cristian, en un momento dado, fue al hotel a pedir explicaciones; ahí llamó a la policía y se armó todo el lío”, afirmó el abogado según hizo publico la Agencia Noticias Argentinas. "No hubo robo, no hubo viuda negra, no hubo nada de nada; hubo una violación y una privación de libertad, un problema grave que la vamos a hacer declarar", aseguró Telleldín.

El equipo de abogados trabaja contra reloj en una estrategia procesal orientada a lograr la excarcelación inmediata de los dos individuos. El principal obstáculo judicial radica en la situación del turista denunciante, quien tiene previsto abandonar el país en las próximas horas."Queremos que declaren y automáticamente pediremos la libertad, pero el tema es que, como nos enteramos de que el turista se iba, queremos tratar de que no se marche para preservar su testimonio", explicó el representante legal.

La denuncia original

"Imputaron a Luciana, ex GH, por robo con la modalidad viuda negra. Sucedió anoche, en el Smart Hotel, y la víctima es un turista norteamericano", comentó la periodista en sus redes sociales sobre la situación.

De acuerdo a los primeros datos que trascendieron, al hombre le habrían sustraído varias pertenencias personales, entre ellas su pasaporte, un reloj digital y ropa interior. Iglesias también explicó que la causa no involucra únicamente a la ex participante del reality: junto a ella quedó imputado otro hombre que habría estado presente durante el episodio en el hotel.

Con el correr de las horas comenzaron a aparecer más detalles del caso. El conductor Ángel de Brito difundió en sus redes una imagen en la que se puede ver a Martínez detenida junto a una agente policial.

"La detención de Luciana de GH", expresó el conductor de LAM al compartir la fotografía que rápidamente empezó a circular en redes sociales y generó repercusión entre los seguidores del programa.



La noticia causó sorpresa entre muchos fanáticos del reality, ya que Luciana había logrado ganarse el cariño de parte del público durante su paso por el programa. Dentro de la casa había construido un vínculo cercano con Santiago Algorta y Luz Tito, con quienes compartió varios momentos que fueron muy comentados durante la emisión del ciclo.

Por el momento, la investigación continúa y se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre la situación judicial de la ex participante del reality.

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