"La noche de Mirtha Legrand": la inesperada pregunta a Moria Casán sobre Susana Giménez

Este sábado a la noche, la histórica conductora Mirtha Legrand protagonizó uno de los momentos más picantes de la televisión. Durante la cena, miró fijamente a Moria Casán y le hizo la pregunta que todos querían escuchar: los motivos de su supuesto enojo con la diva de los teléfonos.

¿Qué respondió La One sobre su vínculo con Susana Giménez?

"No, no estoy enojada con Susana Giménez, te juro", contestó Moria de inmediato ante la atenta mirada del resto de los invitados en la mesa. Lejos de achicarse o esquivar el tema, La One fue contundente y aseguró que la actriz nunca le dio ningún tipo de motivo para molestarse con ella, sino todo lo contrario.



El origen de los rumores y el pedido de disculpas de Moria Casán

La Chiqui justificó su sorpresiva indagatoria revelando la intimidad de sus charlas privadas: contó que la propia Susana le suele preguntar, muy preocupada, qué le pasa a Moria y por qué está enojada con ella.

Ante esto, Casán hizo un sincero mea culpa sobre su estilo mediático y su filosa lengua:

Explicó que la prensa siempre la busca y ella suele actuar como una "opinóloga nacional".

Reconoció que su sentido del humor, cargado de sarcasmo e ironía, a veces puede "pasarse de rosca" y sonar como algo netamente ofensivo.

Aclaró que muchas veces no se da cuenta de que ofende al otro y pidió disculpas públicas si alguna vez lo hizo.

Para cerrar el tema y despejar cualquier duda sobre su relación, Moria llenó de elogios a su colega destacando que "es una excelente persona" y recordando que siempre que fue invitada a su programa, asistió con mucho gusto.

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