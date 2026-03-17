Ángel De Brito, sin filtro: reveló el motivo de por qué no quiere ser padre

En una faceta poco habitual para quien suele ser el encargado de interrogar a las estrellas, Ángel de Brito se sentó frente a las cámaras para desandar los pasillos de su propia historia. El conductor de LAM participó en una entrevista íntima con Luis Ventura en el ciclo Secretos Verdaderos, donde no solo repasó su exitoso presente profesional en la pantalla de América TV, sino que profundizó en aspectos de su vida privada que suele mantener bajo un estricto hermetismo.

Uno de los puntos más destacados de la charla fue su rotunda visión sobre la posibilidad de tener hijos. A pesar de que el periodista reconoce un afecto especial por los niños, fue claro al marcar el límite de su responsabilidad afectiva. "Nunca quise. No sé... me encantan los bebés, me encantan los chicos, pero que los críen otros", sentenció con la honestidad que lo caracteriza.

Para de Brito, la realización personal no ha estado ligada al mandato biológico o familiar, asegurando: "Nunca me surgió la necesidad. Hay gente que se siente realizada si es mamá o si es papá, pero nunca me pasó". En ese sentido, reveló que vuelca su rol protector en sus dos ahijados, las únicas propuestas de padrinazgo que aceptó entre las múltiples que ha recibido.



Durante el mano a mano, Ventura no evitó la pregunta que muchos espectadores se hacen sobre el estilo incisivo del periodista y le consultó directamente si su dureza es real o una construcción para el espectáculo. Lejos de esquivar el bulto, Ángel confesó que existe una cuota de estrategia en su labor diaria: "Me hago, soy pícaro, busco el título. Con todas las cosas que sabemos. Nosotros que trabajamos hace mucho tiempo con famosos, sabes que no vas al hueso del todo, vas hasta ahí. Hay un montón de farándula que usamos para los programas y otra que no".

El relato también viajó hacia el pasado, rescatando los orígenes de aquel niño que, mucho antes de ser el referente del espectáculo nacional, ya sentía una fascinación absoluta por los medios de comunicación. De Brito recordó que creció en una familia tradicional de clase media y que, aunque nació en Capital Federal, su identidad está fuertemente ligada a la zona sur del Gran Buenos Aires. Con nostalgia, mencionó sus años formativos en Temperley, donde asistió a la Escuela Primaria N° 36 y posteriormente al Instituto Lomas para sus estudios secundarios.

Aquella infancia estuvo marcada por la lectura de diarios populares y una curiosidad innata por la actualidad, soñando desde entonces con ocupar un lugar en la televisión. Hoy, consolidado como una de las figuras más influyentes del medio, Ángel de Brito demuestra que, detrás del "personaje" que busca el impacto mediático, persiste la esencia de aquel joven bonaerense que convirtió su pasión por las noticias en su forma de vida.

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