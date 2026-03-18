Tras el gesto de María Becerra, otra cantante también dejó de seguir a Emilia Mernes

El clima en el pop local está cada vez más tenso. Lo que nació como una alianza de "Girl Power" parece estarse desmoronando pieza por pieza. Primero fue el desplante de María Becerra en febrero, y ahora, los usuarios detectaron que el círculo se cierra definitivamente sobre Emilia Mernes.

Aunque no se sabe exactamente cuándo Tini Stoessel tomó esta determinación, lo cierto es que la movida de la estrella pop trascendió en las últimas horas y el impacto fue inmediato. "La Triple T" eliminó de sus redes a quien fuera su compañera de hits, confirmando que la distancia entre ambas ya no es solo de agenda, sino personal.

El motivo detrás del silencio

El misterio detrás de este alejamiento apunta a una supuesta deslealtad profesional. En el entorno de la música se comenta que el traspaso de gran parte del staff de bailarines y técnicos que acompañaban a Tini hacia el equipo de Mernes fue el detonante. Este movimiento fue visto como una "traición" de equipo, sumado a las indirectas que Tini lanzó recientemente sobre las "víboras" en la industria y las relaciones por conveniencia.

Con este gesto, Emilia queda cada vez más alejada del núcleo que compartía con las artistas más fuertes del país. Este nuevo "unfollow" sorprende a todos sus fanáticos.

Solo queda esperar que alguna de las protagonistas rompa el silencio y de una vez aclaren que fue lo que pasó que lo que la música unió, llegó su fin.

minutouno.com