Fuerte pedido de la ex de Brian Sarmiento

Un fuerte descargo público volvió a poner en el centro de la escena a Brian Sarmiento este martes, luego de que Diana, la madre de sus hijas, participara en un ciclo de Bondi Live y realizara un contundente pedido: que el participante de Gran Hermano Generación Dorada renuncie a la paternidad de sus dos hijas.

Al profundizar sobre la historia en común, la mujer describió cómo se fue deteriorando el vínculo tras la separación y cuestionó con dureza su rol. “Al principio era muy atento, pero cuando me separé fue, gradualmente, separándose, desvinculándose de las niñas y de mí. Dejó de pasar la pensión hace muchísimos años y ahora hay contacto cero, no sabemos nada de él”, expresó en Bondi Live.

Y agregó: “Fue muy difícil porque ya es duro cuidar a una hija, dos es muy difícil. He podido sobrevivir yo sin tener que rogarle cada año que me mande dinero”.

En otro tramo de la entrevista, hizo foco en la actualidad de su familia y en el deseo que comparten sus hijas, planteando una alternativa concreta a la situación. “Lo que ellas desean con el corazón, y por respeto yo también, es que mi pareja actual y el auténtico padre de mis hijas pueda adoptarlas. Su padre es Alan, pero que pueda serlo legalmente sería increíble”, continuó Diana sobre el exfutbolista.

Y concluyó: “Le estoy dando la posibilidad de que sea libre de una responsabilidad que no tiene, que no asume. Hace muchos años que no sabe nada de las niñas. Yo creo que para él sería una oportunidad en este caso. Es muy egoísta y posesivo en ese sentido. ‘Son mis hijas, es mi apellido, son mías’. Son tus hijas, pero no te has interesado por ellas”.



La reacción de Oscar Sarmiento al ver a su hijo en Gran Hermano

En medio de la exposición que atraviesa Brian Sarmiento por su participación en Gran Hermano Generación Dorada, su padre, Oscar Sarmiento, compartió su mirada sobre el momento personal que vive el exfutbolista y no ocultó su sensibilidad ante las imágenes que se vieron en los últimos días.

Durante una charla con Mariana Fabbiani, el hombre se refirió al impacto emocional que le genera ver a su hijo atravesando situaciones difíciles dentro de la casa. "Se me parte el alma, vos cuando ves llorar a alguien que querés mucho se te parte el alma y se te cae un lagrimón", comenzó.

Y agregó: "Son situaciones, nunca le gustó el comino, le cayó siempre mal".

Al ser consultado sobre si el llanto de Brian Sarmiento estuvo vinculado únicamente a una cuestión puntual, como la comida, Oscar dio su interpretación y amplió el panorama. "Es un poco de cada cosa, debe extrañar el día a día, él trabaja mucho con las redes, va de un lado a otro y el grupo de cuarteto. Debe ser un poco de todo", explicó.

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