MasterChef Celebrity confirmó a sus dos finalistas: quiénes avanzaron a la última gala



La cocina más famosa del país ya tiene a sus grandes protagonistas para la última batalla, ya que tras una gala de martes cargada de tensión y exigencia máxima, MasterChef Celebrity definió a los dos participantes que se enfrentarán por el trofeo y el premio de 50 millones de pesos.

El reality culinario de Telefe venía de despedir a Emilia Attias en la última gala de eliminación, por lo que la "Reini" Sofi Gonet, Maxi López, el Turco Husain e Ian Lucas fueron los semifinalistas que cocinaron el lunes y que presentaron este martes su plato, a la espera de una devolución más que determinante.

De esta manera, luego de superar el complejo desafío del cordero en croute con puré de edamame, el jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui tomó la decisión más difícil de la temporada. Tras evaluar la precisión técnica y el equilibrio de sabores, se confirmó que los finalistas son:

Ian Lucas

Sofía Gonet

Lamentablemente, el camino terminó esta noche para los otros dos grandes aspirantes, quienes debieron colgar sus delantales tras una emotiva despedida frente a sus compañeros y el jurado.

Turco Husaín, Ian Lucas, Sofía Gonet y Maxi López, los cuatro semifinalistas de MasterChef Celebrity.

Turco Husaín, Ian Lucas, Sofía Gonet y Maxi López, los cuatro semifinalistas de MasterChef Celebrity.

Cómo sigue la definición de MasterChef Celebrity y cuándo es la final

La gran final, conducida por Wanda Nara, se dividirá en dos emisiones imperdibles. El desafío final comenzará este miércoles 18, donde los cocineros deberán presentar un menú de pasos que demuestre todo lo aprendido.

Sin embargo, el nombre del nuevo campeón o campeona se revelará recién el jueves 19, poniendo fin a una temporada que mantuvo en vilo a todo el país.

El cronograma de la final de MasterChef en Telefe:

Miércoles 18: Gran Final - Parte 1 (Inicio del último desafío).

Jueves 19: Gran Final - Parte 2 (Anuncio del ganador).



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