Alerta por Andrea del Boca en Gran Hermano: un control de presión generó preocupación

El paso de Andrea del Boca por Gran Hermano Generación Dorada sigue sumando momentos de alto voltaje dentro de la casa. En las últimas horas, la actriz protagonizó una situación que generó repercusión: en plena transmisión, optó por medirse la presión tras admitir que el encierro y la convivencia le están impactando más de lo que esperaba.

Sin esquivar el tema, se mostró directa al hablar de cómo viene transitando la experiencia: “Acá tendría que putear un poco más para que no me suba la presión”, lanzó, dejando en evidencia el desgaste que le generan las tensiones del reality. Al mismo tiempo, dio señales de que podría cambiar su forma de encarar el juego.

Con una extensa carrera sobre sus espaldas, Del Boca también dejó en claro que no piensa dar un paso al costado y que su mayor respaldo está afuera, en el público. “Muchos deben haber pensado que en dos días me iba a ir. No me pienso ir”, afirmó con seguridad.

En ese sentido, adelantó que está revisando su actitud dentro de la casa para adaptarse mejor al contexto: “En algunos momentos me saldrá de una manera educada y en otros de una manera más abrupta o con alguna puteada”.

Tras superar la última instancia de votación, también se tomó un momento para agradecer el apoyo recibido a lo largo de su trayectoria: “Si tengo 51 años de carrera es porque ustedes me han apoyado. El soberano es el que decide”.

Con ese envión, la actriz se muestra decidida a continuar en competencia y a tomar esta experiencia como una oportunidad más: “La vida siempre te da otra oportunidad. Estoy fuerte, firme y con ganas de jugar si ustedes me siguen aceptando”, cerró.

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