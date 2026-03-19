Según Yanina Latorre, las esposa de los jugadores de la Selección Argentina detestan a...

En medio de crecientes versiones sobre un distanciamiento en el mundo del pop argentino, volvieron a tomar fuerza los rumores que involucran a Tini Stoessel y Emilia Mernes. En las últimas horas, además, el foco se amplió con la aparición de otros nombres como María Becerra, Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes, quienes habrían marcado distancia en redes sociales.

Quien aportó más leña como de costumbre, fue este miércoles Yanina Latorre, que desde sus plataformas comenzó a adelantar detalles de una interna que, según sostiene, tiene varios capítulos.

“Les estoy armando el lore de Emilia Mernes, María Becerra y Tini. Denme tiempo. Hay dos malísimas. Hay una choriza. Estoy armando la historia. Hay una muy zorra”, comentó Yanina Latorre en su cuenta de Instagram.

Más tarde, en su programa, sumó información sobre el origen del conflicto y apuntó a diferencias en el manejo profesional. “Tini le recomienda a Emilia parte de su equipo, uno de ellos el estilista. Cuando vuelve a estar en los escenarios empieza a querer recuperar a su gente, pero le dijeron vamos a seguir con las dos. Tini exige exclusividad y el estilista eligió a Emilia”.

Además, se refirió al vínculo entre Tini y María Becerra: “Hace poco Tini dio una nota donde dijo que estaba muy pegada a María Becerra. Cuenta que les pasaron cosas que las unieron, se especuló mucho sobre esto. A mí me dicen que Tini es un amor y es influenciable, María aprovechó la situación y le infló la cabeza”.

En paralelo, también trascendió que detrás del distanciamiento podría haber un episodio previo que involucró a Emilia Mernes y a la hermana de María Becerra en un reconocido boliche porteño, lo que habría impactado en la relación entre ambas.

Qué pasó entre Emilia Mernes y las esposas de la Selección Argentina

Otro de los puntos que llamó la atención fue el movimiento en redes sociales de Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes. Según explicó Yanina Latorre, se trató de una especie de “depuración” que incluyó dejar de seguir a Emilia Mernes.

En ese sentido, también vinculó el malestar con un episodio ocurrido tiempo atrás: “Las botineras detestan a Emilia Mernes. Hace poco cuando ganó Argentina hubo una fiesta, ella se apersonó en esta fiesta y las malas lenguas dicen que a las mujeres de la Selección nos les gustó ni la actitud ni la mirada de ella. No tenía una actitud familiar”.



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