"Mamá, sos un varón", Lizy Tagliani reveló un delicado momento que vivió con su hijo

En una entrevista reciente, Lizy Tagliani compartió una situación íntima y muy significativa que vivió con su hijo, quien en un momento le hizo una pregunta directa sobre su identidad de género.

Según relató, todo surgió de manera espontánea, cuando el nene lanzó una frase que la sorprendió: “Mamá es un varón”. Lejos de esquivar el tema o incomodarse, la conductora decidió tomarse el tiempo para explicarle su historia con total claridad y desde el amor.

En ese contexto, Lizy le respondió que, en parte, entendía lo que decía, pero le aclaró que nunca quiso ser un varón. A partir de ahí, le contó que durante su infancia fue feliz, aunque siempre sintió que había algo que no terminaba de encajar, y que con el paso del tiempo pudo comprender que en realidad quería ser una nena.



La charla, lejos de ser tensa, se dio en un clima de confianza y cercanía, donde la humorista también aprovechó para reforzar el vínculo con su hijo. En ese sentido, le expresó que uno de sus mayores sueños en la vida era formar una familia y que él era una parte fundamental de ese deseo cumplido.

Fiel a la naturalidad con la que los chicos suelen procesar este tipo de conversaciones, el momento tuvo un cierre inesperado y descontracturado: pocos minutos después de la explicación, el nene cambió de tema sin vueltas y pasó a pedirle un Lamborghini, lo que generó risas en el relato de la conductora.

De esta manera, Lizy volvió a mostrarse cercana y transparente al compartir aspectos de su vida personal, dejando en claro la importancia del diálogo y la honestidad a la hora de abordar temas sensibles dentro de la familia.

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