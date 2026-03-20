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Internado en Hawái

Murió Chuck Norris, leyenda del cine de acción

Fue confirmado mediante el perfil oficial de Instagram.

Por El Litoral

Viernes, 20 de marzo de 2026 a las 11:23

Murió el actor estadounidense Chuck Norris, reconocido por su carrera en cine y artes marciales. Estaba internado en Hawái tras sufrir una urgencia en la isla de Kauai, según informó su familia.

La noticia fue confirmada mediante el perfil oficial de Instagram de Norris. En el comunicado, sus seres queridos señalaron que el actor “estaba rodeado de su familia y descansaba en paz”.

La publicación destacó la vida personal y profesional de Norris: “Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia”.

Además, la familia resaltó el impacto que Norris tuvo a nivel mundial: “Inspiró a millones de personas y dejó una huella imborrable en muchas vidas”.

Chuck Norris será recordado tanto por su trayectoria en el cine como por su influencia como artista marcial y símbolo de fortaleza.

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