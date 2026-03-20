Con Lionel Messi en el video, Tini Stoessel y Ulises Bueno lanzaron "Dos Amantes"

Tini Stoessel y Ulises Bueno presentaron “Dos Amantes”, una colaboración que rápidamente generó repercusión por su letra y el concepto de su videoclip.

La historia se desarrolla en una cena con una mesa elegante y larga donde ambos artistas fusionan sus estilos e interpretan el tema mientras se despliega una narrativa centrada en un vínculo apasionado. En ese contexto, aparecen figuras como Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Susana Giménez y Cacho Deicas.

La letra marca el tono de la historia con una frase que resume el espíritu de la canción y a modo de llevarlo como bandera de un amor que tanto costó: "Y ahora som, ahora som, ahora som, ahora somos amante' Como esos de los amores de antes".

Uno de los momentos que más llamó la atención es la intervención de Susana Giménez, quien en medio de la cena pregunta por la fecha un posible casamiento, lo que muchos interpretaron como un guiño a la relación entre Tini y De Paul y de que no faltaria tanto para que den el Si, frente al altar.

De esta manera, “Dos Amantes” pone el foco en un amor que avanza sin importar las miradas externas, reforzando la idea de que los sentimientos pueden imponerse por sobre cualquier obstáculo, sobre cualquiera que lo quiera derrumbar.



Letra de "Dos Amantes"

Para todos esos amores que dicen ser prohibidos

Y para todos esos que no pudieron ser

Esto dice así

Ella era de cuna de oro, él era de La Boca

Y ella en el fondo se agota

Viviendo en su bola de cristal

Iah, iah, iah, iah

Él tiene tatuada la piel, vive una vida loca

De fiesta y fernet con coca

Nunca pensó que ella lo iba a mirar

Y el destino los cazó

Por algo el colectivo él ese día perdió

Sus ojos se encontraron y algo en ellos cambió

Una primera vez que se volvió un "para siempre"

El tiempo pasó y no se dejaron de amar

No importa lo que digan ni la clase social

No importa que sus padres los quieran separar

Juraron que por siempre los dos se iban a amar

Y él le entregó su corazón, corazón, corazón, no alcanzó pa'l diamante

Pero el amor es más importante

Por eso no se puede comprar

Fue culpa del destino

Y ahora som, ahora som, ahora som, ahora somos amante'

Como esos de los amores de antes

Y nadie los podrá separar

Amor prohibido

Que hace que sobren los latido'

Amor que dura para siempre

Amor que sientes de verdad

Gracias al cielo

Que amarse nunca les dio miedo

No importa qué diga la gente

Solo ellos dos hasta el final

Y ella le dio su corazón, corazón, corazón, no alcanzó pa'l diamante

Pero el amor es más importante

Por eso no se puede comprar

Fue culpa del destino

Y ahora som, ahora som, ahora som, ahora somos amante'

Como esos de los amores de antes

Y nadie los podrá separar

Pero el amor es más importante

Por eso no se puede comprar

Por eso no se puede comprar

Como esos de los amores de antes

Y nadie los podrá separar

Y nadie los podrá separar

Y nadie los podrá separar

Y nadie los podrá separar

Como esos de los amores de antes

Y nadie los podrá separar

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