Wanda Nara anunció su primera película y sorprendió a todos

En una noche de emociones duplicadas, Wanda Nara sacudió la pantalla de Telefe con un anuncio que marca un hito en su carrera. Minutos antes de coronar a Ian Lucas como el gran ganador de MasterChef Celebrity, la conductora confirmó que dará el salto a la pantalla grande como protagonista de su propia película.

Con el suspenso a flor de piel por la definición del certamen, Wanda se tomó un momento para compartir su felicidad con el público, en una verdadera sorpresa para sus seguidores, que no tardó en repercutir en las redes sociales con todo tipo de reacciones.

"Antes de conocer al ganador, quiero compartir con ustedes una noticia que me hace muy feliz. Junto a Telefe Estudios voy a protagonizar una comedia romántica espectacular, divertida y emocionante, que muy pronto empezamos a filmar. A fin de año nos vemos en el cine", reveló la mediática con entusiasmo.



Sorpresivo anuncio de Wanda Nara en la final de MasterChef Celebrity.

Los detalles de la película: "Lucía" y el desafío de la infidelidad

Poco después del anuncio en televisión, la cuenta oficial de Telefe en X brindó precisiones sobre el sorpresivo proyecto cinematográfico. Se trata de una remake internacional que contará con la dirección del prestigioso Hernán Guerschuny.

En este filme, la mediática interpretará a Lucía, una mujer de 43 años cuya vida da un giro de 180 grados al descubrir la infidelidad de su pareja. La trama promete equilibrar el humor con la emoción, mostrando el proceso de reinvención y empoderamiento de la protagonista.

La noticia llega en el mejor momento profesional de la empresaria, quien logró consolidarse como la cara indiscutida del prime time. Tras el éxito de MasterChef Celebrity, que cerró con picos de casi 20 puntos de rating, el debut cinematográfico de Wanda se perfila como uno de los estrenos más esperados del año para el público argentino.

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