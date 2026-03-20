Ian Lucas se enteró en un stream que era campeón de MasterChef Celebrity



Lo que era un secreto bajo siete llaves se reveló en vivo y en directo, no solo para el público, sino para el propio protagonista. Ian Lucas se consagró campeón de MasterChef Celebrity, pero lo curioso fue cómo se enteró: el creador de contenido descubrió que era el ganador al mismo tiempo que los espectadores, mientras participaba del stream oficial de Telefe.

Para evitar que el nombre del ganador se filtrara antes de la emisión —un riesgo constante en programas grabados con tanta antelación—, la producción de MasterChef utilizó una estrategia infalible: grabó dos finales diferentes.

Tanto Ian Lucas como Sofía Gonet filmaron sus respectivas escenas alzando el trofeo y festejando con papelitos. De esta manera, ni siquiera los finalistas sabían cuál de las dos versiones pondría al aire el canal este jueves, manteniendo el misterio hasta el último segundo.

Lágrimas y emoción de Ian Lucas en el stream de MasterChef Celebrity

Durante la transmisión digital de Telefe, Ian y Sofi compartieron sillón para ver la gala de cierre. El clima de nerviosismo era total, ya que ambos sabían que solo uno de ellos vería su "final real" en pantalla.

Al momento en que los jurados pronunciaron su nombre, Ian Lucas no pudo contener la emoción. El joven influencer se quebró por completo, rompiendo en llanto mientras era abrazado por los integrantes de stream y por la propia "Reini", quien demostró un gran espíritu deportivo.



Tras recuperar el aliento, Ian agradeció a sus seguidores y destacó el esfuerzo de meses de estudio culinario. Su coronación no solo marca un éxito en el rating (con picos de 19.8 puntos), sino que valida su lugar como una de las figuras más queridas de la Generación Dorada.

Con el trofeo en mano y la emoción a flor de piel, el nuevo MasterChef Celebrity cierra una etapa inolvidable en su carrera.

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