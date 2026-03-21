El conmovedor mensaje de Ciro por la muerte del histórico baterista de Los Piojos

La muerte de Daniel Buira generó una profunda conmoción en el mundo de la música, y uno de los mensajes más emotivos fue el de Andrés Ciro Martínez. A través de sus historias de Instagram, el líder de Los Piojos despidió al baterista con un texto cargado de dolor, recuerdos y gratitud por el reencuentro que habían tenido recientemente.

“Adiós Dani. Qué dolor despertar con esta noticia. Te fuiste tempranito. Faltaba por vivir y hacer. Pero diste mucho. Se me superponen las imágenes. Te veré siempre detrás de los parches. Con tu risa jocosa. Tus frases repetidas. Tocando lo que se te canta. Un percusionista con batería. Un creativo. Un artista. Nos dimos el gusto de volver a tocar juntos, de volver a ser Los Piojos en vivo sobre un escenario”, escribió en su cuenta de Instagram.

Y agregó: “Esperaste en silencio 25 años, y lo disfrutaste profundamente. Te abrazo acá bajo la lluvia, desde la orilla uruguaya, que tanto nos inspiró. Envío un conmovido pésame a su familia, de parte mía y toda la gente de Los Persas. Te vamos a extrañar. Que suenen los tambores desde arriba. ¡Dibuje Maestro!“.

Buira fue siempre elogiado por sus ex compañeros por aportarle a la banda sonidos que no estaban al alcance de ellos, muchos de ellos traídos de África, de Centroamérica o de acá nomás, apenas cruzando el Río de La Plata. Introdujo también el tango y candombe en una de las bandas de rock más importantes de la historia argentina.

Hincha fanático de Independiente, también recibió un saludo especial del equipo de sus amores. "Se nos fue Dani Buira, batero de Los Piojos, fanático de Independiente y quien acercó la Escuela de Percusión de la mano de La Chilinga al Club. Que en paz descanses, Diablo. Un gran afecto a todos sus familiares y amigos", publicó la cuenta oficial del club de Avellaneda.

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