El fuerte comentario de Ricardo Darín por el ingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano

La salida inesperada de Andrea del Boca de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, motivada por cuestiones de salud, generó una ola de comentarios dentro del mundo del espectáculo. Con el correr de las horas, distintas figuras comenzaron a fijar posición sobre lo ocurrido y sobre la experiencia de participar en un formato tan exigente.

En ese contexto, durante una entrevista, Andrea Pietra fue una de las primeras en dar su mirada. Lejos de polemizar, optó por una postura reflexiva y dejó en claro su distancia con este tipo de propuestas: "Bueno, yo no lo haría, yo no habría entrado ahí, pero cada uno tiene la posibilidad de hacer lo que quiera y no soy quién para ponerme a juzgar". Sus palabras combinaron una opinión personal firme con una actitud respetuosa hacia las decisiones individuales.

Quien también fue consultado sobre el tema fue Ricardo Darín. En un primer momento, el actor eligió la cautela y evitó emitir juicios categóricos. "No, claro, uno no le va a decir lo que tiene que hacer a la gente", señaló, marcando una línea similar a la de su colega. Sin embargo, a medida que avanzó la charla, se mostró más suelto y terminó compartiendo su postura sin rodeos.

Al referirse a la posibilidad de participar en el reality, Darín fue contundente y dejó una frase que rápidamente generó repercusión: "No, claro, yo tampoco hubiera entrado ahí. Pero para nada. Qué sé yo. Si estoy ahí yo me pego un corchazo".

La declaración no tardó en viralizarse y volvió a poner en debate el impacto emocional que puede tener el encierro en este tipo de programas.

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