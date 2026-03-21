La indirecta de Tini Stoessel para Emilia Mernes en pleno recital

En medio de su presentación en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Tini Stoessel protagonizó un momento que rápidamente encendió las redes sociales. Frente a miles de fanáticos, la artista deslizó un comentario que fue leído por muchos como un mensaje con destinataria directa: Emilia Mernes.

Durante el recital, y en un clima cargado de euforia, Stoessel se tomó unos segundos para hablarle al público y dejó una frase que no pasó inadvertida: “Es verdad el dicho sobre los amigos, ¿no? Se cuentan con los dedos de una mano”.

El comentario generó especulaciones inmediatas, ya que llega en medio de un evidente distanciamiento entre ambas figuras del pop urbano. En las últimas semanas, el vínculo entre las cantantes se vio atravesado por rumores de tensión, alimentados por movimientos en redes sociales y algunas declaraciones que no hicieron más que agrandar la grieta.

Así, lo que parecía una noche más de música terminó sumando un nuevo capítulo al conflicto, dejando a los fans atentos a cada gesto y palabra de las protagonistas.

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