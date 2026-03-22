El romántico saludo de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel con fotos íntimas

En medio de un clima cargado de rumores y versiones cruzadas con Emilia Mernes, Rodrigo De Paul eligió dejar de lado el ruido mediático y apostó por un gesto que no pasó desapercibido: le dedicó un posteo romántico a Tini Stoessel por su cumpleaños, acompañado de una serie de fotos íntimas que volvieron a ponerlos en el centro de la escena.

El mediocampista de la Selección argentina compartió en sus redes sociales un álbum repleto de momentos personales: selfies, abrazos, imágenes en la playa y escenas cotidianas que dejaron ver la complicidad y el cariño que mantienen. Pero lo que más llamó la atención fue el mensaje que acompañó la publicación, donde De Paul abrió su corazón sin filtros: “Feliz cumple a mi persona favorita”, escribió.

Brindo por tu inalcanzable tarea de ser todos los días alguien mejor, por tu valentía a superar miedos, por tus valores, por tu sensibilidad, por alegrarme la vida. Acá voy a estar siempre, porque hay lazos que van más allá de todo. Aprendo, te admiro y sobre todo siento mucho orgullo por quien sos”, agregó el futbolista, y cerró con una declaración contundente: “¡TE AMO MI VIDA!”.

EL ROMÁNTICO SALUDO DE DE PAUL A TINI CON FOTOS ÍNTIMAS POR SU CUMPLEAÑOS

La respuesta de Tini no tardó en llegar. Desde los comentarios, la cantante redobló la apuesta con una frase igual de intensa: “Lo más lindo que me pasó en la vida. Te amo con mi vida entera para siempre”. Un intercambio que dejó en claro que, más allá de las idas y vueltas del pasado, el vínculo entre ambos sigue más vigente que nunca.

Todo esto ocurre en un contexto particular. En las últimas semanas, Tini Stoessel volvió a estar en el centro de la escena por supuestas tensiones con Emilia Mernes y María Becerra, lo que generó un fuerte revuelo en redes sociales y entre sus fanáticos. En ese escenario, el gesto de De Paul pareció funcionar como un mensaje paralelo: mientras crece el escándalo, él apuesta por mostrar su costado más íntimo y romántico.

Lejos de los conflictos, las imágenes reflejan una historia que sigue escribiéndose entre gestos públicos y momentos privados que ahora salen a la luz. La combinación de romanticismo, exposición y timing mediático convirtió este posteo en uno de los temas más comentados del día.

Ciudad Magazine