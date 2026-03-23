El divertido regalo de Miguel del Sel a Mirtha Legrand que sorprendió en plena mesa

En el marco del cierre de una etapa histórica para Midachi, sus integrantes Miguel del Sel, Dady Brieva y Chino Volpato fueron invitados a La noche de Mirtha, donde protagonizaron uno de los momentos más comentados de la emisión.

Durante la charla, Del Sel sorprendió a Mirtha Legrand con un regalo muy especial vinculado a una de sus grandes pasiones: el fútbol. “Yo te traje un regalo: la camiseta del más grande de Unión de Santa Fe, donde yo soy vicepresidente”, le dijo el humorista, orgulloso de su rol en el club.

La conductora, fiel a su estilo, no dejó pasar el detalle y rápidamente le respondió recordándole su fanatismo por Racing, lo que generó risas en la mesa.

El obsequio en cuestión era una camiseta personalizada de Unión de Santa Fe, con el nombre “Mirtha” en la espalda y el número 1, un gesto que combinó humor, cariño y la impronta futbolera de Del Sel.

Apasionado por el deporte desde chico, el actor mantiene un fuerte vínculo con la institución santafesina, donde actualmente ocupa el cargo de vicepresidente. Ese amor por los colores fue el que quiso compartir con la diva en una noche cargada de recuerdos, risas y emoción por la despedida de Midachi.



Cómo y cuándo será el regreso de Midachi

El regreso de Midachi ya tiene fecha confirmada y genera gran expectativa entre sus seguidores. El histórico trío volverá a los escenarios entre el 27 y el 30 de agosto con cuatro funciones en el Teatro Gran Rex, donde prometen un espectáculo que combinará los clásicos más recordados con material nuevo.

Además de estas presentaciones en la Ciudad de Buenos Aires, el grupo adelantó que prepara una gira nacional que los llevará por distintas ciudades del país, entre ellas Córdoba, Rosario y Mendoza. El tour también cruzará fronteras con una función prevista en Montevideo.

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