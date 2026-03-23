Tensión, coqueteo y dudas: qué pasa entre Danelik y Brian en Gran Hermano

Las relaciones dentro de Gran Hermano Generación Dorada siguen dando que hablar y una de las historias que más intriga genera es la de Danelik Galazán y Brian Sarmiento. Entre miradas, bromas y reproches, el vínculo crece día a día, aunque todavía sin definiciones claras.

En las últimas horas, Danelik pasó por el confesionario y fue consultada directamente sobre su relación con el exfutbolista. Fiel a su estilo, respondió sin vueltas pero dejando más dudas que certezas: “Estamos viendo qué onda, no sé. Nos tiramos onda nada más, pero no sé si de su parte es real o no. Vamos jodiendo”.

Dentro de la casa, los acercamientos entre ambos son cada vez más evidentes. Caricias, complicidad y momentos de cercanía alimentan las especulaciones de sus compañeros, que ya empiezan a imaginar un posible romance. De hecho, Yanina Zilli fue una de las primeras en ponerle picante a la situación al anticipar: “esto termina con el dedo para arriba”, en referencia al gesto de consentimiento frente a cámara.

Consultada sobre hasta dónde podría avanzar la relación, la tucumana no descartó nada: “Nos hacemos cariños y eso nada más. Si se da… ¿por qué no?”.



Por su parte, Brian también deja en claro su interés, aunque con actitudes contradictorias. En más de una ocasión le reclamó a Danelik por no prestarle atención o por mostrarse cercana a otros participantes, mientras que al mismo tiempo le confesó que sueña “cosas piolas” con ella durante la noche.

Sin embargo, cuando la posibilidad de compartir la cama aparece en escena, es él quien marca un límite y baja la intensidad del juego.

Entre idas y vueltas, lo cierto es que la relación entre Danelik y Brian se convirtió en uno de los focos más atractivos dentro de la casa. Por ahora, todo parece quedar en un coqueteo constante… pero en Gran Hermano, cualquier historia puede dar un giro inesperado.

minutouno.com