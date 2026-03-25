Emilia Mernes perdió casi un millón de seguidores tras la polémica

Luego del fuerte revuelo mediático que la involucró junto a Tini Stoessel y María Becerra, Emilia Mernes enfrenta ahora otro impacto: una abrupta baja en su número de seguidores en Instagram.

En cuestión de pocos días, la artista pasó de tener más 10 millones de seguidores a poco más de 9 millones, una cifra que generó sorpresa y rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales, donde usuarios analizaron el fenómeno y debatieron sobre sus posibles causas.

El descenso coincide directamente con la polémica que la tuvo como protagonista y que generó opiniones divididas entre los fanáticos. Mientras algunos salieron a respaldarla, otros expresaron su descontento dejando de seguirla, lo que se reflejó de manera inmediata en las métricas de su cuenta.



Este tipo de variaciones no son habituales en figuras de su magnitud, por lo que la caída llamó especialmente la atención dentro del mundo digital y del espectáculo, donde cada movimiento en redes suele ser leído como un termómetro del vínculo con el público.

En medio de este contexto, otro dato no pasó inadvertido para los usuarios: Antonela Roccuzzo, junto a otras parejas de futbolistas, también dejaron de seguir a Emilia Mernes en Instagram. Este movimiento alimentó aún más las especulaciones y potenció el revuelo en redes sociales, donde cada gesto es analizado al detalle.



A partir de ahí, comenzaron a circular versiones que sugieren que podría haber existido algún tipo de conflicto con jugadores o su entorno cercano. Sin embargo, hasta el momento no hay información confirmada ni declaraciones oficiales que respalden estos rumores, que se mantienen en el terreno de las conjeturas y el debate digital.

Por el momento, Emilia no hizo declaraciones públicas sobre la situación, pero el episodio vuelve a poner en evidencia el peso que tienen las redes sociales en la carrera de los artistas y cómo los conflictos mediáticos pueden impactar directamente en su imagen y popularidad.

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