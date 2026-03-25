Wanda Nara viajó a Japón y un detalle reavivó la comparación con la China Suárez

Wanda Nara volvió a captar la atención en redes sociales con un nuevo viaje internacional y dio de qué hablar. En esta oportunidad, la mediática aterrizó en Japón acompañada por su novio y no tardó en publicar las primeras postales de su estadía, mostrando paisajes, gastronomía y momentos de sus primeras horas en el destino.

Sin embargo, más allá del impacto de las imágenes, hubo un detalle que generó revuelo entre sus seguidores. Muchos usuarios recordaron que China Suárez ha expresado en reiteradas oportunidades su deseo de conocer ese mismo país, lo que despertó comparaciones y comentarios en redes.

En ese sentido, volvió a circular una entrevista que la actriz dio tiempo atrás, donde confesó: “Japón es uno de mis sueños. Nunca fui. Estuve a punto de ir con Marley, teníamos todos los pasajes, yo había invitado a mi mamá, a mi hermano y a mis hijos, pero Magnolia quedó internada una semana antes. De ahí me quedó pendiente, pero es uno de mis sueños”.



Hasta ahora, la ex pareja de Mauro Icardi no pudo concretar ese viaje, lo que llevó a muchos internautas a interpretar las publicaciones de Wanda como una posible indirecta hacia la actriz. Mientras que otros piden que el exfutbolista la lleve, ya que considera que compite todo el tiempo con la mediática.

De todos modos, no es la primera vez que la conductora visita ese destino: ya había estado en Japón en 2019, en aquel entonces junto a Icardi, durante una etapa anterior de su relación.

A medida que avanzan los días, se espera que Wanda Nara continúe compartiendo contenido de su recorrido por Japón, un destino que combina tradición y modernidad y que suele ser muy elegido por celebridades. Mientras tanto, la interacción en redes sigue creciendo, con seguidores atentos a cada publicación y a las posibles lecturas detrás de cada imagen.

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